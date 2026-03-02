PRÁVE TERAZ Po Slovákov v Dubaji už smerujú prvé lietadlá slovenskej cestovky

Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

(Zdroj: Getty Images, Flightradar24)
BRATISLAVA - Stovky Slovákov uviazli v Dubaji po tom, čo sa po koordinovaných útokoch USA a Izraela na Irán uzavrel vzdušný priestor nad celým regiónom. Lety boli zrušené v priebehu minút, letiská sa zaplnili tisíckami cestujúcich a mnohí Slováci zostali bez jasnej informácie, kedy a či sa vôbec dostanú domov. Dobrá správa prišla v pondelok. Po Slovákov, ktorí leteli cez CK Satur, letia prvé lietadlá.

Od soboty (28. 2.) rieši vzniknutú situáciu v Dubaji aj cestovná kancelária Satur. Podľa jej slov zabezpečila niekoľko autobusov, ktoré zozbierali klientov a previezli ich na omanskú stranu. Tam pre nich zabezpečila ubytovanie so stravovaním v hoteloch v oblasti Maskátu. Počas tejto doby cestovka hľadala riešenie, ako ich bezpečne dostať na Slovensko.

Pozitívna správa prišla už v pondelok predpoludním. Cestovná kancelária oznámila, že lietadlo smeruje do Muscatu po je klientov, ktorých tam presunuli z Dubaja. "O niekoľko hodín vysielame do Muscatu ďalšie lietadlo pre ostatných klientov. Ďalšie informácie poskytneme čoskoro," informujú. "Potvrdzujem, čakáme na hoteli v Muscate na dnešný odlet, plánovaný bol v sobotu, bolo o nás postarané," napísala Iveta. Lietadlo smerujúce z Bratislavy do Muscatu je vidieť aj na radare.

 (Zdroj: Flightradar24)

"Situáciu na Blízkom východe naďalej nepretržite monitorujeme a intenzívne pracujeme na všetkých dostupných riešeniach," informuje cestovka.

V Dubaji uviazli tisíce Slovákov

V Spojených arabských emirátoch evidovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR a európskych záležitostí takmer 2300 Slovákov. Informovalo o tom cez víkend. Ministerstvo vnútra SR vykoná tento týždeň minimálne tri repatriačné lety na Blízky východ.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.

