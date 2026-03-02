ZLÁ SPRÁVA pre EURÓPU! Cena plynu atakuje rekordnú hodnotu, Katar zastavil produkciu LNG

AMSTERDAM/PRAHA - Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh sa v dôsledku americko-izraelských útokov na Irán dnes prudko zvyšuje. Popoludní rast zrýchlil až k 50 percentám po správe, že katarská spoločnosť Qatarenergy kvôli útokom zastavuje produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG). Európska únia je významným odberateľom plynu z Kataru.
Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním na budúci mesiac krátko po 13.30 h SEČ vykazovala vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku nárast skoro o 50 percent. Nachádzala sa tak nad 48 eurami za megawatthodinu (MWh). Neskôr rast o trochu zvoľnil pod 45 percent.
Izrael a Spojené štáty začali vojenskú operáciu proti Iránu v sobotu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je dôvodom snaha zabrániť režimu získať jadrovú zbraň. Irán v odvete ostreľoval Izrael a niekoľko arabských krajín, v niektorých z nich sú americké základne. Pohrozil aj ďalšími odvetnými údermi. Trump varoval, že by potom Spojené štáty udreli s ešte väčšou silou.
"Tento konflikt sa týka v podstate všetkých krajín v oblasti Perzského zálivu vrátane Kataru, ktorý patrí medzi popredných svetových vývozcov plynu," uviedla v dnešnej správe o situácii na trhu s plynom spoločnosť Mind Energy. "Trh započítava vysokú rizikovú prirážku kvôli obavám z poklesu dodávok. Zásoby plynu v Európe sú už teraz výrazne nižšie ako pred rokom a výpadok v dodávkach z Blízkeho východu by mal priamy dopad aj na ceny v Európe," dodala.
Zásobníky plynu v EÚ sú naplnené len čiastočne
Zásobníky plynu v Európskej únii boli v sobotu podľa údajov organizácie Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 30 percent. V Česku to bolo zhruba 31 percent. "To znamená výrazne vyššiu potrebu letných injekcií do zásobníkov a teda vyšší dopyt po LNG," povedal ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Kľúčovou pre ďalší vývoj bude podľa neho situácia v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčovou trasou pre vývoz ropy a plynu z oblasti Blízkeho východu.
Tankery obmedzili plavbu cez Hormuzský prieliv
Už v sobotu po začatí izraelsko-amerického útoku podľa agentúry Bloomberg niekoľko tankerov s plynom prerušilo plavbu, aby sa vyhli Hormuzskému prielivu. Katar je druhým najväčším vývozcom LNG na svete a produkciu pri vývoze do Európy vyváža práve cez Hormuzský prieliv.
Hormuzský prieliv je podľa iránskej agentúry Tasním od soboty fakticky uzavretý. Iránske revolučné gardy varovali lode, že plavba oblastí nie je bezpečná. Nemecký rejdar Hapag-Lloyd potom oznámil, že plavbu cez prieliv prerušuje. Napriek tomu niektoré tankery podľa Bloombergu v obmedzenom počte v plavbe pokračovali, hoci premávka bola cez víkend výrazne slabšia ako zvyčajne.