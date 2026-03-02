Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

ZLÁ SPRÁVA pre EURÓPU! Cena plynu atakuje rekordnú hodnotu, Katar zastavil produkciu LNG

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

AMSTERDAM/PRAHA - Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh sa v dôsledku americko-izraelských útokov na Irán dnes prudko zvyšuje. Popoludní rast zrýchlil až k 50 percentám po správe, že katarská spoločnosť Qatarenergy kvôli útokom zastavuje produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG). Európska únia je významným odberateľom plynu z Kataru.

Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním na budúci mesiac krátko po 13.30 h SEČ vykazovala vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku nárast skoro o 50 percent. Nachádzala sa tak nad 48 eurami za megawatthodinu (MWh). Neskôr rast o trochu zvoľnil pod 45 percent.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Izrael a Spojené štáty začali vojenskú operáciu proti Iránu v sobotu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je dôvodom snaha zabrániť režimu získať jadrovú zbraň. Irán v odvete ostreľoval Izrael a niekoľko arabských krajín, v niektorých z nich sú americké základne. Pohrozil aj ďalšími odvetnými údermi. Trump varoval, že by potom Spojené štáty udreli s ešte väčšou silou.

"Tento konflikt sa týka v podstate všetkých krajín v oblasti Perzského zálivu vrátane Kataru, ktorý patrí medzi popredných svetových vývozcov plynu," uviedla v dnešnej správe o situácii na trhu s plynom spoločnosť Mind Energy. "Trh započítava vysokú rizikovú prirážku kvôli obavám z poklesu dodávok. Zásoby plynu v Európe sú už teraz výrazne nižšie ako pred rokom a výpadok v dodávkach z Blízkeho východu by mal priamy dopad aj na ceny v Európe," dodala.

Zásobníky plynu v EÚ sú naplnené len čiastočne

Zásobníky plynu v Európskej únii boli v sobotu podľa údajov organizácie Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 30 percent. V Česku to bolo zhruba 31 percent. "To znamená výrazne vyššiu potrebu letných injekcií do zásobníkov a teda vyšší dopyt po LNG," povedal ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Kľúčovou pre ďalší vývoj bude podľa neho situácia v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčovou trasou pre vývoz ropy a plynu z oblasti Blízkeho východu.

Tankery obmedzili plavbu cez Hormuzský prieliv

Už v sobotu po začatí izraelsko-amerického útoku podľa agentúry Bloomberg niekoľko tankerov s plynom prerušilo plavbu, aby sa vyhli Hormuzskému prielivu. Katar je druhým najväčším vývozcom LNG na svete a produkciu pri vývoze do Európy vyváža práve cez Hormuzský prieliv.

Hormuzský prieliv je podľa iránskej agentúry Tasním od soboty fakticky uzavretý. Iránske revolučné gardy varovali lode, že plavba oblastí nie je bezpečná. Nemecký rejdar Hapag-Lloyd potom oznámil, že plavbu cez prieliv prerušuje. Napriek tomu niektoré tankery podľa Bloombergu v obmedzenom počte v plavbe pokračovali, hoci premávka bola cez víkend výrazne slabšia ako zvyčajne.

Viac o téme: PlynBojeBurzyIránKatarLNG
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

bitcoin
ÚTOK na Irán otriasa svetovými TRHMI! Plyn pre Európu je už drahší o 20 percent, raketovo rastie aj cena ropy
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Šok na trhoch: Ropa kvôli útokom na Irán prudko zdražuje! Panujú obavy o dodávky
Zahraničné
Spor o ropovod Družba
Spor o ropovod Družba pokračuje: Kyjev ponúkol Ficovi dva termíny na návštevu Ukrajiny
Zahraničné
Marek Eštok
Eštok otvorene: Uzavretie Hormuzu by priamo ohrozilo energetickú bezpečnosť Slovenska
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Prominenti
Slovenský reprezentant Marián Kovačócy hovorí o modernizácii Národného streleckého centra
Slovenský reprezentant Marián Kovačócy hovorí o modernizácii Národného streleckého centra
Šport
Tréner slovenských hádzanárok Jan Beňadik pred zápasom EHF EURO CUP-u
Tréner slovenských hádzanárok Jan Beňadik pred zápasom EHF EURO CUP-u
Šport

Domáce správy

Martina Šimkovičová a Zuzana
Ministerka Šimkovičová vymenovala Ťapákovú do funkcie generálnej riaditeľky SND
Domáce
Denisa Saková
Saková neverí spusteniu ropy cez Družbu: Avizovaný termín podľa ministerky pravdepodobne nebude dodržaný
Domáce
Ilustračné foto
SPP upravuje systém zberu dát: Zmenu pocíti približne pätina domácností
Domáce
Veľká zmena v Rimavskej Sobote: Plaváreň sa po rokoch dočká obnovy za 5,3 milióna eur
Veľká zmena v Rimavskej Sobote: Plaváreň sa po rokoch dočká obnovy za 5,3 milióna eur
Banská Bystrica

Zahraničné

Turisti v Dubaji: Sedeli
Turisti v Dubaji: Sedeli sme na terase, preletel dron a ozvala sa explózia
dromedar.sk
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Maďarsko rozširuje ochranu energetiky: Orbán vyzýva Ukrajinu na okamžité obnovenie dodávok ropy
Zahraničné
AKTUALIZUJEME Grécko vysiela pomoc na
MIMORIADNE Útok na základňu na Cypre: Grécko posiela dve fregaty a stíhačky F-16, Briti sú v pohotovosti
Zahraničné
Totálny chaos a zúfalstvo
Totálny chaos a zúfalstvo na luxusnej dovolenke: Zrušené lety a boj o nocľah! Turisti uviazli aj na Maldivách
Zahraničné

Prominenti

Slávna skupina rieši PROBLÉM
Slávna skupina rieši PROBLÉM s ministerstvom: Neoprávnene použili ich hudbu... TOTO žiadajú!
Zahraniční prominenti
Jasmina a Sanel uprostred
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Domáci prominenti
Nominovaný herec na udeľovaní
Nominovaný herec na udeľovaní cien CHÝBAL: Smutný dôvod... Úplne sa stiahol z verejného života!
Zahraniční prominenti
KRÁSNA SPRÁVA: Najsledovanejšia Slovenka
KRÁSNA SPRÁVA: Najsledovanejšia Slovenka bude mamou!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Doryanthes palmeri
Botanický POKLAD po 31 rokoch: Liberec zažíva SENZÁCIU, ktorú naposledy videli ľudia v minulom storočí!
Zaujímavosti
Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové
Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové hodnotenie: Nadšení sú návštevníci aj vedci
dromedar.sk
Osudová CHYBA z nej
Osudová CHYBA z nej urobila BOHÁČKU: Zabudla nahlásiť sťahovanie a vyhrala 166-tisíc eur!
Zaujímavosti
Má 102 rokov, bystrú
Má 102 rokov, bystrú myseľ a dnešný svet ho šokuje: Brian Barry prezradil, čo mu pomohlo prežiť celé storočie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
365.bank rozširuje ponuku: Klienti získajú poistné produkty ČSOB Poisťovne priamo v banke
365.bank rozširuje ponuku: Klienti získajú poistné produkty ČSOB Poisťovne priamo v banke

Šport

Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
NHL
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Ostatné
Slovenskému biatlonu svitá na pekné časy: Skvelý výsledok v mix štafete kadetov
Slovenskému biatlonu svitá na pekné časy: Skvelý výsledok v mix štafete kadetov
Biatlon
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Niké liga

Auto-moto

Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Novinky
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky

Kariéra a motivácia

Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Zaujímavé pracovné ponuky
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Aktuality
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Bezmäsité jedlá
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Rady a tipy

Technológie

Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Aplikácie a hry
Rover Curiosity objavil na Marse niečo, čo akoby vyšlo priamo z Votrelca: Pozri sa na pavúčie siete a „vajíčka“ nalepené na nich
Rover Curiosity objavil na Marse niečo, čo akoby vyšlo priamo z Votrelca: Pozri sa na pavúčie siete a „vajíčka“ nalepené na nich
Veda a výskum
Zamestnanec obranného dodávateľa skončil vo väzení. Predal 8 zero-day exploitov Rusom, „zarobil si“ 4 milióny
Zamestnanec obranného dodávateľa skončil vo väzení. Predal 8 zero-day exploitov Rusom, „zarobil si“ 4 milióny
Správy
Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Armádne technológie

Bývanie

Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory

Pre kutilov

5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Partnerské vzťahy
Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Grécko vysiela pomoc na
Zahraničné
MIMORIADNE Útok na základňu na Cypre: Grécko posiela dve fregaty a stíhačky F-16, Briti sú v pohotovosti
Totálny chaos a zúfalstvo
Zahraničné
Totálny chaos a zúfalstvo na luxusnej dovolenke: Zrušené lety a boj o nocľah! Turisti uviazli aj na Maldivách
Pilot F-15 sa stihol
Zahraničné
MIMORIADNE Kuvajt omylom zostrelil tri americké stíhačky F-15
Dym stúpa z libanonskej
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Vojna s Iránom: Útok na izraelského premiéra! Poplach na Cypre a v Emirátoch horí rafinéria

Ďalšie zo Zoznamu