Bratislavu čakajú uzávery: Železničné priecestia budú cez víkend zatvorené

BRATISLAVA - Viaceré železničné priecestia v Bratislave budú od soboty (28. 2.) 7.00 h do nedele (1. 3.) 18.00 h pre stavebné práce uzavreté. Obmedzenie sa bude týkať priecestí na Ivanskej ceste, Vrakunskej ceste a na ulici Na piesku. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia. V čase uzávery budú obmedzené aj niektoré linky hromadnej dopravy.
„Žiadame verejnosť o rešpektovanie dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť v daných lokalitách,“ vyzvali policajti. Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti upozornil, že uzávera ovplyvní premávku liniek 63, 67, 78, 163 a N70. „Linky 63 a 163 budú v oboch smeroch medzi zastávkami Klientske centrum a Avion Shopping Park premávať obchádzkovou trasou cez Rožňavskú a Galvaniho. Po trase obslúžia zastávky Slovinská, Depo Trnávka, Bojnická, Na križovatkách a Ivanská cesta (len smer Klientske centrum). Zastávky Trnavská cesta, Martinský cintorín, Clementisova, Slowackého a Ivanská cesta (len smer Klientske centrum) nebudú obsluhované,“ avizoval.
Linky 67 a 78 budú premávať v dvoch častiach. Prvá časť oboch liniek bude premávať na trase Astronomická - Vrakunská. Druhá časť pôjde z Vrakunskej ďalej po svojich pôvodných trasách. Medzi časťami liniek bude na zastávke možný peší prestup.
„V noci zo soboty na nedeľu sa obmedzenie dotkne aj nočnej linky N70. Medzi zastávkami Tomášikova a Toryská bude premávať odklonom cez Tomášikovu, Gagarinovu, Popradskú, Vrakunskú a Uzbeckú. Na odklonovej trase nebudú spoje zastavovať na žiadnej zastávke. Obsluhu zastávok na pôvodnej trase N70 zabezpečíme náhradnou linkou X70, ktorá bude premávať na trase Toryská - Hradská - Vrakunská (železničné priecestie) a späť,“ doplnil podnik.