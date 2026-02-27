Kancelár Merz mieri za Trumpom: V Bielom dome budú riešiť clá, obchodnú vojnu aj mierové plány na Ukrajine

BERLÍN – Nemecký kancelár Friedrich Merz odcestuje v pondelok do USA, kde sa na druhý deň v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone po druhý raz od nástupu do funkcie stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Oznámil to v piatok zástupca hovorcu nemeckej vlády Sebastian Hille. Informuje o tom agentúra DPA.
Program Merzovej návštevy vo Washingtone zahŕňa dopoludňajšie rokovanie v Oválnej pracovni, po ktorom bude nasledovať spoločný obed oboch politikov. Podľa Hilleho budú hlavnými témami rozhovorov bilaterálne vzťahy, bezpečnostná situácia, ako aj aktuálne otázky obchodu a konkurencieschopnosti. Merz chce Trumpovi tlmočiť spoločný postoj európskych krajín k americkým clám.
Návšteva sa uskutoční deväť mesiacov po Merzovej prvej ceste do Washingtonu, ktorú absolvoval vlani v júni krátko po svojom nástupe do úradu. Zatiaľ čo vtedajšie stretnutie sa nieslo v harmonickom duchu a Trump označil Merza za „rešpektovaného“ a „dobrého“ človeka, utorňajšia schôdzka môže byť podľa analytikov konfrontačnejšia.
Kľúčovým bodom rokovaní bude obchodný spor medzi USA a EÚ, ktorý sa vyostril po tom, čo Najvyšší súd USA zablokoval Trumpovu snahu zaviesť clá na dovoz tovarov prostredníctvom núdzového zákona. Prezident USA následne avizoval alternatívne spôsoby ich presadenia, na čo Európsky parlament reagoval pozastavením implementácie colnej dohody. Merz a Trump budú rokovať aj o stagnujúcich mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovaných USA. Merz bude Trumpa zrejme informovať aj o výsledkoch svojej tohtotýždňovej cesty do Číny, z ktorej sa vrátil vo štvrtok večer. Trump plánuje návštevu Pekingu na prelome marca a apríla.