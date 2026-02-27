Duchovní sú v ohrození: Japonsko predstavilo robota s AI! Požehnanie vám dá v PIATICH jazykoch a poradí si aj s hriechmi

TOKIO - Japonskí vedci predstavili robotického mnícha poháňaného umelou inteligenciou (AI), ktorý má poskytovať duchovné poradenstvo a v budúcnosti možno zmierniť nedostatok „ľudských“ mníchov. V stredu o tom informovala agentúra AFP.
Robot, prezývaný aj Buddharoid, bol vyškolený na základe aj tých najezoterickejších budhistických textov. Dokáže tiež odpovedať na háklivé otázky, o ktorých by ľudia možno nechceli debatovať s inými. Okrem hlasovej komunikácie dokáže vytvoriť aj pocit fyzickej prítomnosti duchovných v svätyniach. „V budúcnosti bude možné, že tieto stroje budú asistovať pri niektorých náboženských rituáloch tradične vykonávaných ľuďmi, alebo budú ľudí aj nahrádzať,“ uviedla univerzita v Kjóte vo svojom vyhlásení.
Požehnanie v piatich jazykoch
Robot je najnovším projektom profesora Seidžiho Kumagaiho z Inštitútu pre budúcnosť ľudskej spoločnosti na kjótskej univerzite. Pri vývoji Buddharoida spolupracoval s viacerými firmami a využil AI modely od OpenAI a ďalších na vývoj náboženských chatbotov, ako sú Buddha Bot či bot, ktorý učí zásady kresťanstva. Pre svoj nový projekt Kumagai nainštaloval aktualizovanú verziu „BuddhaBotPlus“ do humanoidného robota Unitree G1 vyrobeného v Číne.
AI chatboty sa v oblasti náboženstva používajú už po celom svete, pričom súčasne vyvolávajú diskusie o etickej stránke ich využitia. V Kjóte tak napr. už existuje android bez umelej inteligencie s názvom Mindar, ktorý prednáša kázne, a v Nemecku bol ešte v roku 2017 predstavený robot s dotykovou obrazovkou, ktorý dával požehnania v piatich jazykoch.
Paradigmatická zmena v náboženskej kultúre
Univerzita v Kjóte v súvislosti so svojou inováciou upozornila na to, že vzhľadom na starnúcu populáciu a nedostatok pracovnej sily v Japonsku by humanoidní roboti mohli v budúcnosti prevziať niektoré úlohy mníchov, čím by mohli priniesť paradigmatickú zmenu v náboženskej kultúre.
Pri prezentácii v chráme mal Buddharoid – zatiaľ bez tváre – jednoduchý šedý habit, spájal ruky ako pri modlitbe, chodil a vykonával ďalšie úlohy. Poskytol aj radu mladému novinárovi z japonskej televízie NHK, ktorý priznal, že sa trápi mnohými vecami a priveľa o nich premýšľa. Robot mu upokojujúcim barytónom pripomenul, že „budhizmus učí, že je dôležité nejsť bezhlavo za svojimi myšlienkami a nekonať zbrklo. Jedným prístupom je upokojiť myseľ a nechať myšlienku plynúť.“