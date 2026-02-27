Finančné problémy českého herca: Nový dlh na krku... TOTO neveští nič dobré!

PRAHA - Insolvenčné konanie Zdeňka Godlu a jeho manželky naberá ďalší sporný rozmer. Po sérii ústupkov zo strany súdu a opakovaných problémoch so splácaním pribudli nové dlhy.
Situácia okolo Zdeňka Godlu a jeho manželky Jany sa opäť zamotáva. Ich osobný bankrot, ktorý už od začiatku sprevádzajú pochybnosti a opakované ústupky zo strany súdu, naberá ďalší nečakaný rozmer. V hre sú pritom milióny korún a trpezlivosť justície môže byť čoskoro na hrane. Manželia sa do oddlženia dostali po tom, čo podľa súdu „premrhali“ tri milióny korún.
Hviezda Farmy v obrovských PROBLÉMOCH: Ďalšia EXEKÚCIA na krku... Z toho sa len tak nevyhrabe!
Namiesto toho, aby išlo o nový začiatok a zodpovedný prístup k splácaniu záväzkov, prípad sa postupne mení na sériu problémov, informuje portál extra.cz. Súd im v minulosti viackrát vyšiel v ústrety, dokonca aj v situáciách, keď si povinnosti neplnili dôsledne a pribúdali im ďalšie dlhy.
Zlomovým momentom malo byť letné pojednávanie, na ktorom sudkyňa jasne naznačila, že ak príde ďalšie porušenie podmienok, oddlženie môže padnúť. Napriek tomuto varovaniu sa objavili nové komplikácie. Herec následne získal odklad splátok na niekoľko mesiacov. Najnovšie sa do spisu dostala ďalšia pohľadávka.
Mestský úrad upozornil na nezaplatené poplatky za vývoz odpadu, ktoré sa týkajú Jany Godlovej – ide o dlh za celý minulý rok a časť roka 2024. Hoci nejde o miliónové sumy, problém spočíva v princípe: aj počas oddlženia majú dlžníci povinnosť riadne si plniť nové záväzky. Otázkou teraz zostáva, či súd napokon pristúpi k prísnejšiemu kroku, alebo bude pokračovať v zhovievavom prístupe.
