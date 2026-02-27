Piatok27. február 2026, meniny má Alexander, zajtra Zlatica

Finančné problémy českého herca: Nový dlh na krku... TOTO neveští nič dobré!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (8)
(Zdroj: TV Nova)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Insolvenčné konanie Zdeňka Godlu a jeho manželky naberá ďalší sporný rozmer. Po sérii ústupkov zo strany súdu a opakovaných problémoch so splácaním pribudli nové dlhy.

Situácia okolo Zdeňka Godlu a jeho manželky Jany sa opäť zamotáva. Ich osobný bankrot, ktorý už od začiatku sprevádzajú pochybnosti a opakované ústupky zo strany súdu, naberá ďalší nečakaný rozmer. V hre sú pritom milióny korún a trpezlivosť justície môže byť čoskoro na hrane. Manželia sa do oddlženia dostali po tom, čo podľa súdu „premrhali“ tri milióny korún.

Hviezda Farmy v obrovských PROBLÉMOCH: Ďalšia EXEKÚCIA na krku... Z toho sa len tak nevyhrabe! Prečítajte si tiež

Hviezda Farmy v obrovských PROBLÉMOCH: Ďalšia EXEKÚCIA na krku... Z toho sa len tak nevyhrabe!

Namiesto toho, aby išlo o nový začiatok a zodpovedný prístup k splácaniu záväzkov, prípad sa postupne mení na sériu problémov, informuje portál extra.cz. Súd im v minulosti viackrát vyšiel v ústrety, dokonca aj v situáciách, keď si povinnosti neplnili dôsledne a pribúdali im ďalšie dlhy.

Zlomovým momentom malo byť letné pojednávanie, na ktorom sudkyňa jasne naznačila, že ak príde ďalšie porušenie podmienok, oddlženie môže padnúť. Napriek tomuto varovaniu sa objavili nové komplikácie. Herec následne získal odklad splátok na niekoľko mesiacov. Najnovšie sa do spisu dostala ďalšia pohľadávka.

Česká hviezda pred SÚDOM: Na krku má exekúcie, dlží 3 milióny, ale.... ZVRAT! Prečítajte si tiež

Česká hviezda pred SÚDOM: Na krku má exekúcie, dlží 3 milióny, ale.... ZVRAT!

Mestský úrad upozornil na nezaplatené poplatky za vývoz odpadu, ktoré sa týkajú Jany Godlovej – ide o dlh za celý minulý rok a časť roka 2024. Hoci nejde o miliónové sumy, problém spočíva v princípe: aj počas oddlženia majú dlžníci povinnosť riadne si plniť nové záväzky. Otázkou teraz zostáva, či súd napokon pristúpi k prísnejšiemu kroku, alebo bude pokračovať v zhovievavom prístupe.

Viac o téme: DlhyInsolvenciaZdenek Godla
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Smrť hviezdy Olympicu: ZASTRELIL
Smrť hviezdy Olympicu: ZASTRELIL sa pri rieke! Manželka netušila, že… ŠOKUJÚCE detaily
Domáci prominenti
Zuzana Čimová
Exmoderátorka Markízy má NOVÝ DŽOB! Na Zuzanu Čimovú sa usmialo šťastie: Bude mať VLASTNÚ ŠOU
Domáci prominenti
Zuzana Plačková
Plačková na POLÍCII: Nenechám si sr*ť na hlavu!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Generálny prokurátor nie je apolitická funkcia, my sa budeme pýtať, aj keď sa mu to nepáči, tvrdí Glück
Generálny prokurátor nie je apolitická funkcia, my sa budeme pýtať, aj keď sa mu to nepáči, tvrdí Glück
Správy
Karina z Oteckov dostáva rôzne ponuky: Vypisujú jej ÚCHYLÁCI! Bola by som radšej, keby...
Karina z Oteckov dostáva rôzne ponuky: Vypisujú jej ÚCHYLÁCI! Bola by som radšej, keby...
Prominenti
Slávnostné zloženie vojenskej prísahy nových vojenských profesionálov
Slávnostné zloženie vojenskej prísahy nových vojenských profesionálov
Správy

Domáce správy

Jozef Hajko.
Opozícia ocenila dohodu so Slovalcom: Vládu však kritizuje za meškanie
Domáce
Ilustračné foto
Nehoda v centre Bratislavy: Električka zrazila chodca! Premávka liniek je pozastavená
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Bratislavu čakajú uzávery: Železničné
Bratislavu čakajú uzávery: Železničné priecestia budú cez víkend zatvorené
Domáce
Veľká policajná akcia v areáli bývalej Bukózy: Zadržali 30 osôb
Veľká policajná akcia v areáli bývalej Bukózy: Zadržali 30 osôb
Prešov

Zahraničné

FOTO Vandalský čin v Londýne:
Vandalský čin v Londýne: Muž posprejoval sochu Churchilla, skončil v putách
Zahraničné
Viceprezident ruskej ropnej spoločnosti
ŠOK pre ruského giganta: Zatkli viceprezidenta Gazpromu! Štát okradol o desiatky miliónov
Zahraničné
Friedrich Merz
Kancelár Merz mieri za Trumpom: V Bielom dome budú riešiť clá, obchodnú vojnu aj mierové plány na Ukrajine
Zahraničné
USS Gerald R. Ford
Vojna už o pár hodín? Čína vyzvala k okamžitému opusteniu Iránu, Američania odporúčajú odísť už DNES!
Zahraničné

Prominenti

Neskoro večer, herečka Karina
Karina z Oteckov dostáva rôzne ponuky: Vypisujú jej ÚCHYLÁCI! Bola by som radšej, keby...
Domáci prominenti
FOTO Irina Shayk
Irina Shayk rozžiarila taliansky festival: Provokovala v priesvitnej košieľke bez podprsenky!
Zahraniční prominenti
Finančné problémy českého herca:
Finančné problémy českého herca: Nový dlh na krku... TOTO neveští nič dobré!
Domáci prominenti
Smrť hviezdy Olympicu: ZASTRELIL
Smrť hviezdy Olympicu: ZASTRELIL sa pri rieke! Manželka netušila, že… ŠOKUJÚCE detaily
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Slovensko prišlo o jednu
Slovensko prišlo o jednu z najstarších žien: Pani Juliana (†108) prekonala covid aj mŕtvicu a do poslednej chvíle volila!
Zaujímavosti
Vyhadzujete šalát už po
Vyhadzujete šalát už po dvoch dňoch? Skúste TENTO TRIK a vydrží vám čerstvý celé týždne!
Zaujímavosti
Opustené jaskyne plné tajomstiev:
Opustené jaskyne plné tajomstiev: Toto mesto musíte navštíviť skôr, než ho objavia davy turistov
dromedar.sk
Duchovní sú v ohrození:
Duchovní sú v ohrození: Japonsko predstavilo robota s AI! Požehnanie vám dá v PIATICH jazykoch a poradí si aj s hriechmi
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, Fico hovorí o
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, Fico hovorí o "prekreslení" fabrík!
Vodiči pozor: Modernizácia diaľnice pri Bratislave si vyžiada obmedzenia! Tu sú obchádzky (foto)
Vodiči pozor: Modernizácia diaľnice pri Bratislave si vyžiada obmedzenia! Tu sú obchádzky (foto)
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!

Šport

Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Na čele slovenského futbalu sa nič nemení: Ján Kováčik sa stal piatykrát prezidentom SFZ
Slovensko
Žreb Ligy majstrov z ríše snov: Poznáme osemfinálové dvojice, top giganti proti sebe
Žreb Ligy majstrov z ríše snov: Poznáme osemfinálové dvojice, top giganti proti sebe
Liga majstrov
Zúfalá Brignoneová odhalila svoje utrpenie: Nikdy som nechcela povedať, aké zlé to je
Zúfalá Brignoneová odhalila svoje utrpenie: Nikdy som nechcela povedať, aké zlé to je
Lyžovanie
Draisaitl sa vrátil k olympiáde: Ostré slová adresoval celému tímu, od trénerov až po hráčov
Draisaitl sa vrátil k olympiáde: Ostré slová adresoval celému tímu, od trénerov až po hráčov
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job"
Prostredie práce
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
Čínsky horoskop v práci: Toto o vás prezradí vaše znamenie a možno konečne pochopíte svoju kariéru
O práci s humorom
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Rady, tipy a triky
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Rady a tipy
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov

Technológie

Američania odhalili HAVOC. Ide o hypersonickú raketu, ktorá má byť lacná, skladovateľná a pripravená na masovú výrobu
Američania odhalili HAVOC. Ide o hypersonickú raketu, ktorá má byť lacná, skladovateľná a pripravená na masovú výrobu
Armádne technológie
Koľko vojakov má Maďarsko a čím disponuje armáda, ktorú Orbán poveril ochranou energetiky pred „hrozbou z Ukrajiny“
Koľko vojakov má Maďarsko a čím disponuje armáda, ktorú Orbán poveril ochranou energetiky pred „hrozbou z Ukrajiny“
Výzbroj a zbrane
Musk spravil ďalšiu 180-stupňovú otočku: Kedysi úlohu AI v armáde odmietal, teraz jej dáva Starlink aj xAI
Musk spravil ďalšiu 180-stupňovú otočku: Kedysi úlohu AI v armáde odmietal, teraz jej dáva Starlink aj xAI
Armádne technológie
WhatsApp sa má prepojiť s Windows 11 úplne novým spôsobom. Túto funkciu doteraz poznali len fanúšikovia Apple
WhatsApp sa má prepojiť s Windows 11 úplne novým spôsobom. Túto funkciu doteraz poznali len fanúšikovia Apple
Aplikácie a hry

Bývanie

VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky

Pre kutilov

Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tesne pred svadbou prišlo priznanie, ktoré som nečakala: Jedna veta zmenila celý môj život
Partnerské vzťahy
Tesne pred svadbou prišlo priznanie, ktoré som nečakala: Jedna veta zmenila celý môj život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Je to oficiálne!
Domáce
AKTUÁLNE Je to oficiálne! SAMSUNG prehovoril o dôvodoch ukončenia výroby v Galante
Ďalší prieskum SŤAHUJE náskok
Domáce
Ďalší prieskum SŤAHUJE náskok progresívcov: Veľkí hráči bojujú o voličov a obrovské prekvapenie na treťom mieste!
Viceprezident ruskej ropnej spoločnosti
Zahraničné
ŠOK pre ruského giganta: Zatkli viceprezidenta Gazpromu! Štát okradol o desiatky miliónov
Tragédia pre Slovensko! Šokujúci
Domáce
Tragédia pre Slovensko! Šokujúci odchod Samsungu vyvoláva vášne: Opozícia bije na poplach

Ďalšie zo Zoznamu