Vojna už o pár hodín? Čína vyzvala k okamžitému opusteniu Iránu, Američania odporúčajú odísť už DNES!

PEKING/WASHINGTON - Peking odporučil svojim občanom odísť z Iránu pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Krátko nato Spojené štáty umožnili časti personálu ambasády v Izraeli opustiť krajinu. Napätie rastie aj v čase pokračujúcich jadrových rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Na napätie ohľadne Iránu reaguje aj Čína. Podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na štátnu agentúru Sin-chua, Peking vyzval svojich občanov, aby necestovali do Iránu a tí, ktorí sa tam nachádzajú, aby krajinu čo najskôr opustili. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť v čase zvýšeného regionálneho napätia.
Situácia súvisí s pokračujúcimi jadrovými rokovaniami medzi Spojenými štátmi a Iránom. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí po poslednom kole nepriamych rozhovorov v Ženeve uviedol, že ďalší pokrok závisí od „realistického prístupu“ Washingtonu a od toho, aby sa vyhol „nadmerným požiadavkám“. V telefonáte s egyptským šéfom diplomacie Badr Abdelatty zároveň zdôraznil, že dohoda si vyžaduje „serióznosť a realizmus z druhej strany“.
USA umožňujú odchod z Izraela
Americké veľvyslanectvo v Izraeli oznámilo, že ministerstvo zahraničných vecí povolilo odchod časti vládneho personálu, ktorý neplní krízové úlohy, ako aj ich rodinných príslušníkov.
„Ministerstvo zahraničných vecí z dôvodu bezpečnostných rizík povolilo odchod z misie v Izraeli americkému vládnemu personálu, ktorý neplní krízové úlohy, a rodinným príslušníkom amerického vládneho personálu,“ uviedla ambasáda.
Veľvyslanec Mike Huckabee podľa denníka The New York Times zamestnancom napísal, že ide o krok „z nadmernej opatrnosti“ a dodal: „Nie je dôvod na paniku.“
Ambasáda zároveň odporučila zvážiť odchod z krajiny, pokiaľ sú dostupné komerčné lety. Podobné povolenie podľa Reuters vydalo americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň aj pre veľvyslanectvo v Bejrúte.
Rokovania aj hrozba eskalácie
Vo štvrtok sa v Ženeve skončilo tretie kolo nepriamych rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom sprostredkované Ománom. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa podľa médií zároveň zvažuje možné údery na Irán, hoci diplomacia pokračuje.
Americkí predstavitelia opakovane upozorňujú na iránsky balistický program a obohacovanie uránu. Teherán trvá na tom, že jeho raketový program je obranný a jadrové aktivity majú výlučne mierový charakter.
Pokračovanie technických rokovaní vo Viedni naznačuje snahu o diplomatické riešenie. Súčasné bezpečnostné opatrenia však ukazujú, že región zostáva v citlivej a napätej fáze.