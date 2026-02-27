NAFÚKALI OBAJA takmer rovnako! Policajti na ORAVE zverejnili VIDEO, ako opitý vodič havaroval na pumpe, vystriedal ho ďalší

NIŽNÁ - Na čerpacej stanici v obci Nižná v okrese Tvrdošín došlo začiatkom týždňa (23. 2.) vo večerných hodinách k bizarnej dopravnej nehode, pri ktorej zohral úlohu alkohol hneď u dvoch mužov. O prípade informovala žilinská krajská polícia.
Podľa doterajších zistení viedol 35‑ročný vodič osobné auto Opel Vectra v protismere účelovej komunikácie vedúcej cez areál čerpacej stanice. Z doposiaľ nezistených príčin narazil do stojana pumpy.
Po náraze z vozidla vystúpil a na miesto vodiča si sadol jeho 51‑ročný spolujazdec, ktorý auto následne preparkoval. Polícia zverejnila zábery z bezpečnostnej kamery, ktorá celý priebeh zachytila.
Obaja nafúkali viac ako dve promile
Na miesto bola privolaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Tvrdošín. Policajti oboch mužov podrobili dychovej skúške, pričom výsledky boli jednoznačné. „U 35‑ročného vodiča bola nameraná hodnota 2,25 promile alkoholu. U 51‑ročného muža bola nameraná hodnota 2,15 promile alkoholu,“ uviedla polícia. Obaja muži boli na mieste zadržaní.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu začal trestné stíhanie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky voči 35‑ročnému vodičovi, ktorý narazil do stojana. Voči 51‑ročnému mužovi, ktorý sa po nehode presunul za volant, bolo začaté trestné stíhanie a následne vznesené obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Zároveň bol spracovaný návrh na podanie obžaloby.