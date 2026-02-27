ŠOK pre ruského giganta: Zatkli viceprezidenta Gazpromu! Štát okradol o desiatky miliónov

PETROHRAD – Ruské policajné sily zadržali v Petrohrade podpredsedu predstavenstva a viceprezidenta ropnej spoločnosti Gazprom Neft Antona Džalavova. Na krku má má veľký podvod, ktorým pripravil krajinu o takmer 30 miliónov rubľov.
Anton Džalavov patrí medzi najvyšších členov ruskej ropnej spoločnosti Gazprom Neft. V piatok 27. februára ho ruská polícia zadržala v Petrohrade. Džalavov čelí podozreniu z prijatia úplatkov v celkovej výške 28 miliónov rubľov od vedúcich viacerých stavebných spoločností v dvoch samostatných prípadoch.
Peniaze aj jachta
Správu priniesla agentúra TASS ktorá sa odvoláva na nemenovaný zdroj z oblasti orgánov činných v trestnom konaní. "Prípad sa začal vyšetrovať podľa článku 290 Trestného zákona Ruskej federácie – prijatie úplatku vo veľkom rozsahu. Viceprezidenta Gazpromu zadržali príslušníci Hlavného riaditeľstva pre ekonomickú bezpečnosť a boj proti korupcii Ministerstva vnútra," uviedol nemenovaný zdroj.
Úplatky sa vyšplhali ešte vyššie, pretože Džalavov mal dostať aj jachtu za zhruba asi 1,7 milióna rubľov. Presun peňazí mal prebehnúť ešte v rokoch 2020 a 2021.
Ako prebiehali nekalé praktiky
Úplatky mal viceprezident Gazpromu dostávať za podpisovanie preberacích protokolov k veľkým stavebným projektom. Výstavba meškala, no napriek tomu chránil dodávateľské firmy, aby im štát neuložil sankcie za pretiahnuté termíny. V spomínaných rokoch pôsobil ako riaditeľ pobočky Gazprom Invest LLC. Viceprezidentom Gazpromu sa stal Anton Džalavov v apríli 2024.