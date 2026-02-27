Smrť hviezdy Olympicu: ZASTRELIL sa pri rieke! Manželka netušila, že… ŠOKUJÚCE detaily

PRAHA - Odísť z tohto sveta sa rozhodol dobrovoľne... Na povrch vyplávalo, že klávesák skupiny Olympic Jiří Valenta (†66) sa zastrelil pri rieke Sázava. Jeho manželka Mirjam je zdrvená a odhalila šokujúce detaily samovraždy.
Odišiel z kapely Olympic aj zo života: Tragická smrť známeho českého hudobníka (†66)
„Naposledy som ho videla v pondelok, nič nenasvedčovalo, že by sa chystal na niečo také. V posledných mesiacoch bol v poriadku…“ povedala vdova pre český denník Blesk so slzami v očiach. Až po tragédii vyšlo najavo, že sa Jiří zastrelil. Jeho manželka pritom ani netušila, že vlastnil zbraň. „Vedela som len, že má zbrojný preukaz, ale zbraň? To mi nikdy nepovedal… Kde ju mal schovanú, nemám ani poňatia,“ priznala zdrvená Mirjam.
Celé trápenie začalo už v roku 2013, keď náhle zomrel bubeník Olympiku Milan Ferda Peroutka (†49). „S Ferdom boli veľkí kamaráti, jeho smrť ho veľmi zasiahla,“ vysvetľuje Mirjam. Valenta sa snažil hrať ešte sedem rokov, no v roku 2020 po 34 rokoch z kapely odišiel. „Neumieram, ale hrať nemôžem. Som totálne vyhorený,“ priznal vtedy. Po odchode sa snažil liečiť dušu u psychiatra a usadil sa pri Sázave, kde mali dom. „Chodievala som za ním vždy na pár dní. Rozlúčili sme sa a nič nenasvedčovalo tomu, že si chce ublížiť,“ spomína vdova.
Tragédia prišla deň po ich rozlúčke. „Bola som v posilňovni, keď prišiel za mnou policajt kvôli manželovi. Zľakla som sa, že nabúral! Občas totiž šoféroval ako blázon…“ prezradila Mirjam. Keď jej policajt oznámil, že manžela našli zastreleného pri rieke a že si to urobil sám, stratila reč. Rodina teraz bojuje s nepochopiteľnou stratou. „Boli sme spolu 47 rokov, máme 42-ročnú dcéru… Ako mi to mohol urobiť?“ prepukla vdova v srdcervúci plač.