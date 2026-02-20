Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Ministerstvo dopravy zvyšuje kybernetickú bezpečnosť v celom sektore

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Posilniť kybernetickú odolnosť a zvýšiť ochranu kritickej infraštruktúry bolo cieľom troch konferencií, ktoré usporiadalo Ministerstvo dopravy (MD) SR. O kybernetickej bezpečnosti a zavádzaní európskej smernice NIS2 v tejto oblasti diskutovali v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach desiatky odborníkov, informovalo v piatok ministerstvo dopravy.

„Kybernetická bezpečnosť je pre spoločnosti pôsobiace v doprave, telekomunikáciách či v oblasti poštových služieb mimoriadne dôležitá téma,“ povedala manažérka kybernetickej bezpečnosti MD Jana Rakús Gasperová. „V čase narastajúceho počtu útokov, ktoré sa nevyhýbajú ani štátnym inštitúciám, je nevyhnutné byť čo najlepšie chránení pred rôznymi formami kybernetických hrozieb. Smernica NIS2 v tomto smere priniesla nové pravidlá a jasné povinnosti, ktoré musia spoločnosti spĺňať v záujme väčšej bezpečnosti nás všetkých,“ dodala.

Na konferenciách prednášali o kybernetickej bezpečnosti nielen odborníci z ministerstva dopravy, ale aj z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej pošty, Železníc Slovenskej republiky a viacerých prevádzkovateľov základných služieb. „Dôležitou súčasťou boli aj vystúpenia kľúčových postáv tejto témy, teda zástupcov Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti a Národného bezpečnostného úradu, ktorí priblížili aktuálne výzvy, legislatívne požiadavky aj praktické skúsenosti z oblasti ochrany IT systémov a kritickej infraštruktúry,“ dodala hovorkyňa MD Petra Poláčiková.

Smernica NIS2

Smernica NIS2 je zameraná na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii, rozširuje povinnosti organizácií a zavádza jednotné štandardy ochrany IT systémov a dát. Nadväzuje na predchádzajúcu smernicu NIS1 a určuje vysokú spoločnú úroveň kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ. Má zlepšiť odolnosť proti kybernetickým hrozbám, zabezpečiť kontinuitu kritických služieb a podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi pri riešení incidentov. Zavádza aj zodpovednosť vrcholového manažmentu za riadenie kybernetických rizík.

Na Slovensku prevzala smernicu NIS2 novela zákona o kybernetickej bezpečnosti s účinnosťou od 1. januára 2025. Podľa portálu spoločnosti ESET rozširuje rozsah regulovaných subjektov a zavádza maximálne pokuty do 10 miliónov eur alebo 2 % z celosvetového ročného obratu v závislosti od toho, ktorá suma je vyššia. Prevádzkovatelia základných služieb musia zaviesť bezpečnostné opatrenia do 12 mesiacov od zápisu do registra.

Viac o téme: BezpečnosťInfraštruktúraMinisterstvo dopravy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zľava poľský minister obrany
V Krakove sa stretli ministri obrany najväčších vojenských mocností EÚ
Zahraničné
Richard Raši
ÚMS novelu o cestnej premávke podporuje: Očakáva, že ju poslanci schvália
Domáce
Ilustračné foto
ŠOK v rebríčku bezpečnosti áut, NEČAKANÝ víťaz! Legendárne značky pohoreli, ktorú máte vy?
Zahraničné
Predseda NRSR Richard Raši
Raši rokoval s Havlíčkom: Slovensko a Česko chcú posilniť energetickú bezpečnosť a spoluprácu v rámci V4
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Východný mestský obchvat počíta s napojením na R3 a bude budovaný v parametroch cesty I. triedy
Východný mestský obchvat počíta s napojením na R3 a bude budovaný v parametroch cesty I. triedy
Správy
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Prominenti
Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia na cestu do Milána nemá chybu!
Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia na cestu do Milána nemá chybu!
Prominenti

Domáce správy

Pozor na peňaženky či
Pozor na peňaženky či kabelky! V Bratislave došlo k viacerým vlámaniam do áut
Domáce
Gábor Grendel
Hnutie Slovensko chce zmenami vo verejnom obstarávaní riešiť boj proti korupcii
Domáce
Eurposlanec Kaliňák to už
Eurposlanec Kaliňák to už nevydržal a pustil sa do Žilinku: Vtieranie sa opozícii a neobišiel ani čurillovcov!
Domáce
Levice investujú do zimného štadióna: Chcú modernizovať chladenie a zvýšiť bezpečnosť prevádzky
Levice investujú do zimného štadióna: Chcú modernizovať chladenie a zvýšiť bezpečnosť prevádzky
Levice

Zahraničné

Historický návrat ľudí k
NASA vykonáva druhý test tankovania rakety Artemis: Pôjde k Mesiacu
Zahraničné
Sanae Takaičiová
Japonská premiérka Takaičiová predstavila víziu svojej novej vlády
Zahraničné
FOTO APOKALYPSA u našich susedov:
APOKALYPSA u našich susedov: Paralyzované letisko a KOLAPS na cestách! Lavína zmietla autobus, snežný pluh zabil muža!
Zahraničné

Prominenti

Česko-Slovenský ples, Silvia Lakatošová
Nebudete veriť, na akú náročnú profesiu sa pripravuje Lakatošovej syn: TO musí človek naozaj chcieť!
Domáci prominenti
Prezident USA Donald Trump.
Trumpove slová k zadržaniu princa Andrewa: Je to SMUTNÉ! Považuje sa za EXPERTA na Epsteina
Zahraniční prominenti
Markíza ODHALILA súťažiace z
Markíza ODHALILA súťažiace z Ruže pre nevestu: Asistentka Borisa Kollára aj SEXI Češka!
Domáci prominenti
Eric Dane
ZOMREL Eric Dane (†53): Podľahol krutej diagnóze
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na poklesnutý kútik:
Zabudnite na poklesnutý kútik: Mŕtvica môže udrieť aj TAKTO! Ak si všimnete túto zmenu, OKAMŽITE volajte pomoc
Zaujímavosti
Chcete letieť prvou triedou
Chcete letieť prvou triedou lacnejšie? Letuška prezradila triky, ako to dosiahnuť
dromedar.sk
Kolízia alebo omyl? Našli
Kolízia alebo omyl? Našli sme systém NARUBY, ktorý popiera všetky zákony vesmíru! TENTO svet nemal nikdy vzniknúť
Zaujímavosti
ZÁHADA stratených pások z
ZÁHADA stratených pások z Apolla 11 vyriešená! NASA konečne PRIZNALA, čo sa stalo s pôvodným záznamom
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Pýcha socialistického inžinierstva, ktorá vyschla: Pozrite si unikátne fotografie z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Pýcha socialistického inžinierstva, ktorá vyschla: Pozrite si unikátne fotografie z výstavby ropovodu Družba! (foto)

Šport

Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Česko
Zlá správa pre Slovensko: Tréner Fenerbahce prehovoril o stave Škriniara... Je to veľký problém
Zlá správa pre Slovensko: Tréner Fenerbahce prehovoril o stave Škriniara... Je to veľký problém
Európska liga
Od kapitánskej pásky k rozlúčke, všetko má svoj koniec: Tigran Barseghjan oznámil zásadné rozhodnutie
Od kapitánskej pásky k rozlúčke, všetko má svoj koniec: Tigran Barseghjan oznámil zásadné rozhodnutie
Reprezentácia
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 20. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 20. februára)
Program ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Hľadám prácu
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Rady, tipy a triky
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Motivácia a inšpirácia
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Rady a tipy
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Rady a tipy

Technológie

Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Armádne technológie
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Tieto aplikácie z Google Play infikovali viac než 300-tisíc Android zariadení. Zároveň bol backdoor Keenadu predinštalovaný už z výroby v tisícoch zariadení
Android
EÚ pritvrdzuje proti čínskej platforme, ktorú masovo používajú aj Slováci. Komisia otvorila formálne konanie
EÚ pritvrdzuje proti čínskej platforme, ktorú masovo používajú aj Slováci. Komisia otvorila formálne konanie
Správy
Magnetický severný pól mení smer. Za jeho únikom stoja záhadné magnetické „bloby“ v jadre Zeme
Magnetický severný pól mení smer. Za jeho únikom stoja záhadné magnetické „bloby“ v jadre Zeme
Veda a výskum

Bývanie

To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov

Pre kutilov

70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stala sa mamou inak než všetci čakali: Lily Collins a veľký návrat v 6. sérii Emily in Paris na Netflixe
Zahraničné celebrity
Stala sa mamou inak než všetci čakali: Lily Collins a veľký návrat v 6. sérii Emily in Paris na Netflixe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
EXKLUZÍVNE Danko zrejme hovorí
Domáce
EXKLUZÍVNE Danko zrejme hovorí pravdu: Zachytili sme moment, kedy bol Tankó za ním, pozrite sa na tie úsmevy!
APOKALYPSA u našich susedov:
Zahraničné
APOKALYPSA u našich susedov: Paralyzované letisko a KOLAPS na cestách! Lavína zmietla autobus, snežný pluh zabil muža!
SVET smúti! Zomrela ikona
Zahraničné
SVET smúti! Zomrela ikona studenej vojny: Muž, ktorý ako jediný zo západu konkuroval sovietskym veľmajstrom
Čistý hyenizmus! V Košiciach
Domáce
Čistý hyenizmus! V Košiciach došlo k tragickej nehode: Vodič odišiel akoby nič, muža (†45) nechal zomierať na ceste

Ďalšie zo Zoznamu