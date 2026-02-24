Vodiči, spozornite: V Košiciach dochádza k zmene organizácie dopravy

KOŠICE - Od utorka dochádza v úseku známom ako esíčko na Kavečianskej ceste v Košiciach k zmene organizácie dopravy. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác po zimnej prestávke. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
V uvedenom úseku bude doprava dočasne riadená cestnou svetelnou signalizáciou, a to do konca marca v nepravidelných intervaloch zhruba od 9.00 do 15.00 h. „Ak sa bude dávať asfalt v celej šírke cesty, dôjde k stálemu osadeniu cestnej svetelnej signalizácie,“ uvádza. Maximálne povolená rýchlosť v zúženej časti opravovaného úseku bude obmedzená na 30 km/h, komunikácia bude mať na tomto mieste šírku tri metre. Vodiči aj autobusy linky č. 29 budú môcť v oboch smeroch striedavo prechádzať vo voľnom jazdnom pruhu.
Dôjde aj k výmene konštrukčných vrstiev vozovky
Stavebné práce sa realizujú v rámci modernizácie a rozšírenia 400-metrového úseku medzi strelnicou na Podhradovej a vyhliadkovou vežou, ktorý je v havarijnom stave. Okrem opravy a rozšírenia telesa komunikácie sa v „esíčku“ buduje aj oporný múr a nové odvodnenie. Dôjde aj k výmene konštrukčných vrstiev vozovky podľa stupňa ich poškodenia, úprave krajníc, výmene a doplneniu bezpečnostných a vodiacich zariadení. Tiež sa prečisťujú a dláždia cestné priekopy, vznikne priepust pod cestou a obnoví sa i dopravné značenie.
„Motoristi dostanú úplne novú a rozšírenú komunikáciu cesty na celkovej ploche 2750 štvorcových metrov. Na tejto frekventovanej trase dôjde k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Očakáva sa aj zníženie nehodovosti, zmiernenie vplyvov dopravy na životné prostredie a celkové zvýšenie životnosti vozovky,“ uvádza mesto. Predpokladá sa, že motoristi budú môcť naplno využiť zmodernizovanú a rozšírenú komunikáciu v druhej polovici jari. Práce majú stáť necelých 553.000 eur, pričom majú byť financované hlavne z eurofondov. Spolufinancovanie mesta dosahuje osem percent.