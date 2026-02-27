Ďalší prieskum SŤAHUJE náskok progresívcov: Veľkí hráči bojujú o voličov a obrovské prekvapenie na treťom mieste!

BRATISLAVA - Voľby do Národnej rady (NR) SR by vo februári vyhralo hnutie PS so ziskom 20,6 percenta. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 16,4 percenta voličov. Po nej by nasledovalo Hnutie Slovensko so ziskom 9,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostali aj strana Hlas-SD (8,8 percenta), hnutie Republika (8,7 percenta), SaS (7,9 percenta), KDH (7,4 percenta) a Demokrati (6,2 percenta).
Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,8 percenta), Maďarská aliancia (4,6 percenta), Sme rodina (2,9 percenta), Právo na pravdu (2,2 percenta) ani KSS (0,2 percenta).
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 36 kresiel, Smer-SD 29. So 16 poslancami by v NR SR boli Hnutie Slovensko a Hlas-SD. Republika by získala 15 mandátov a SaS 14. KDH by obsadilo 13 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovalo 11 poslancov.
Prieskum sa realizoval od 10. do 19. februára na vzorke 1 000 respondentov.