Karina z Oteckov dostáva rôzne ponuky: Vypisujú jej ÚCHYLÁCI! Bola by som radšej, keby...

BRATISLAVA – Talentovaná herečka a študentka VŠMU, Karina Qayumová, ktorú Slováci milujú zo seriálu Oteckovia, prekvapila počas šou Neskoro večer moderátora Petra Marcina. Tam totiž priznala, že jej vypisujú rôzni jednotlivci a ich správy nemajú so slušnosťou nič spoločné.
Karina je pritom nielen nádejnou hereckou hviezdou, ale aj talentovanou študentkou prvého ročníka herectva na VŠMU. Okrem úspechov v Oteckoch sa objavuje aj na sociálnych sieťach, kde jej fanúšikovia sledujú každý krok. Len na Instagrame má takmer 150-tisíc sledovateľov a od mnohých z nich dostáva ponuky, ktoré ju skôr zaskočia než potešia.
„Videl som, že to máš na sociálnych sieťach aktívne,“ zhodnotil moderátor Peter Marcin, keď sa rozhovor stočil k Instagramu herečky. „Áno, tam sú aj názory rôzne aktívne, aj ponuky...,“ priznala Karina. Toho sa Marcin samozrejme hneď chytil: „Ponuky? Aké máš ponuky?“ spýtal sa s očividnou zvedavosťou. Herečka vytreštila oči a priznala: „Tak... rôzni úchyláci píšu!“ Kučeravú krásku tieto spôsoby komunikácie vôbec neberú a podľa vlastných slov by bola radšej, keby... To si už pozrite vo videu.
Neskoro večer sledujte už v premiére v sobotu o 21.40 h na Jednotke. Hosťami šou Petra Marcina sú herečka Karina Quayumová, textár Vlado Krausz, ktorý napísal piesne skupine IMT Smile, ale aj Katarína Knechtová a Adam Ďurica. Do šou zavíta aj Miroslav Suja, kanisterapeut, ktorý prostredníctvom psa lieči druhých.
