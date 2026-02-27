AKTUÁLNE Je to oficiálne! SAMSUNG prehovoril o dôvodoch ukončenia výroby v Galante

GALANTA - Spoločnosť Samsung oficálne potvrdila, že ukončuje výrobu vo svojom závode v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Postupný odchod zamestnancov je naplánovaný od konca júna 2026.
"Samsung Electronics prijal na základe analýzy svojej globálnej siete na výrobu televízorov náročné rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na Slovensku. Ide o závod, ktorý takmer 24 rokov podporoval rast spoločnosti Samsung v Európe," uviedol viceprezident spoločnosti Jaroslav Žilka.
Zdôraznili, že uvedený krok sa týka len výrobného závodu. "Značka Samsung bude na Slovensku naďalej pokračovať vo svojich doterajších obchodných aktivitách. V tejto chvíli sa sústreďujeme na zodpovedné zvládnutie prechodného obdobia, a to najmä na poskytnutie primeranej kompenzácie a podpory pri hľadaní nového zamestnania pre dotknutých zamestnancov," dodal.
Zamestnanci dostali informáciu o zmenách 27. februára 2026. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Postupný odchod zamestnancov je naplánovaný od konca júna 2026. Počas tohto obdobia sa počíta s kompenzačnými opatreniami a podporou pri opätovnom zamestnaní.
Rozhodnutie vraj nesúvisí s podnikateľským prostredím na Slovensku ani s vládnymi opatreniami. "Počas 24 rokov fungovania závodu Slovensko vždy poskytovalo kvalitné zázemie pre rozvoj podnikania, čím prispelo k úspechu spoločnosti Samsung v Európe. Toto rozhodnutie odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov, a tiež aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti, jednou z príčin sú aj vysoké ceny energie na Slovensku," uviedol
V rámci optimalizácie globálnej výrobnej siete spoločnosti Samsung sa doterajšia výroba zo Slovenska prerozdelí do ďalších výrobných závodov Samsung v Európe a vo svete. Toto riešenie má garantovať dostatok produktov a podporu dlhodobej konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti výroby a predaja televízorov.
Podľa spoločnosti nejde o odchod zo Slovenska. Rozhodnutie ukončiť aktivity sa týka iba výrobného závodu. V rámci logistického centra v obci Gáň je zamestnaných približne 700 ľudí. Toto centrum slúži ako dôležitý logistický uzol v rámci európskych aktivít spoločnosti Samsung a zohráva strategickú úlohu s potenciálom ďalšieho rozvoja a pôsobiť u nás bude aj naďalej.
Firma tiež pripomenula, že počas uplynulých 24 rokov zohrával závod v Galante dôležitú úlohu pri posilňovaní pozície značky Samsung a výrobných aktivít v Európe. Závod podľa ich slov významne prispel k regionálnym aktivitám spoločnosti Samsung aj k rozvoju miestneho priemyselného ekosystému. Rozhodnutie ukončiť výrobu podľa nich nijako neznižuje význam tejto výrobnej tradície. Rozhodnutie odráža štrukturálne zmeny na globálnom trhu a dlhodobú stratégiu spoločnosti optimalizovať svoju výrobu.
Vo fabrike v Galante má podľa medializovaných informácií pracovať zhruba 750 až 800 ľudí. Úrad práce zatiaľ informácie o hromadnom prepúštaní nemá.