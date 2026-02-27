Irina Shayk rozžiarila taliansky festival: Provokovala v priesvitnej košieľke bez podprsenky!

SANREMO, TALIANSKO - Keď sa na pódiu legendárneho divadla Ariston objavila Irina Shayk, publikum takmer zabudlo dýchať. Svetoznáma modelka prijala pozvanie ako špeciálny hosť festivalu Sanremo a okamžite sa stala najfotografovanejšou ženou večera. V tých šatách to inak ani nešlo...
Modelka, známa skôr dramatickými čiernymi siluetami a odvážnymi strihmi, tentoraz stavila na romantickú eleganciu s nádychom talianskeho glamouru. Model, ktorý siahal výrazne nad kolená, zvýraznil jej ikonické dlhé nohy a sebavedomý krok.
Krátka mini silueta s priliehavým pásom, bohatá plastická čipka s jemnými transparentnými prvkami a sofistikovaný, no stále zvodný výstrih priniesol nádherný balans medzi eleganciou a provokáciou. Nedalo sa nevšimnúť si, že lesklý materiál vytvára dojem hodvábnej nočnej košieľky, ktorú Irina predviedla ako inak, bez podprsenky! Šaty doplnila o vysoké biele lodičky na ihličkových podpätkoch, ktoré opticky ešte viac predĺžili jej vysokú postavu.
Dramatický, huňatý prehoz v štýle kožušinového kabátika dodal looku hollywoodsky nádych. Prehoz pôsobil ako kontrast – mäkký, objemný a luxusný prvok, ktorý v kombinácii s jemnou čipkou vytvoril efekt "zimnej bohyne". Keď ho mala prehodený cez ramená, vyzerala ako filmová diva; keď ho odložila, outfit získal odvážnejší sexi charakter.
