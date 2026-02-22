Najnovší PRIESKUM: PS by tesne vyhralo pred Smerom, tretia Republika! V parlamente by bolo osem strán

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici februára, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 20,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana SMER-SSD so ziskom 18,9. Tretie miesto by obsadilo hnutie Republika so ziskom 12,1 percenta.
Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre TA3. Do parlamentu by sa dostalo celkovo osem strán. Na štvrtom mieste by skončilo hnutie Slovensko so zsikom 8,1 percenta. Nasledoval by Hlas-SD so 7,3 percentami a SaS so ziskom 6,9 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 6,3 percenta a Demokrati s 5,1 percentami.
Tesne pred bránami parlamentu by zostali Aliancia – Szövetség so ziskom 4,4 percenta a SNS so ziskom 4,2 percenta. Hnutie Sme rodina by dostalo 3,2 percenta hlasov.
Z prieskumu zároveň vyplýva, že 69,3 percenta opýtaných je rozhodnutých, komu by odovzdali hlas. Nerozhodnutých je 13,8 percenta respondentov a 16,9 percenta deklarovalo, že by voliť nešli.
V prepočte na mandáty by Progresívne Slovensko obsadilo v parlamente 36 kresiel, SMER-SSD 34 kresiel a Republika by získala 21 mandátov. Hnutie Slovensko by malo 14 poslancov, HLAS-SD by mal 13 mandátov a SaS 12. KDH by obsadilo 11 mandátov a Demokrati 9.
Prieskum sa uskutočnil od 12. do 19. februára 2026 na vzorke 2 300 respondentov