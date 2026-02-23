Progresívci majú vážny problém: Ďalší PRIESKUM potvrdil ich rázny pokles, KDH je na chvoste!

BRATISLAVA - Najnovší prieskum volebných preferencií odhalil niekoľko vecí. Líder opozície a dlhodobý čelný predstaviteľ prieskumov, Progresívne Slovensko, zaznamenalo ďalší pád a je na úrovni Smeru-SD.
Ak by sa voľby konali vo februári, vyhrali by ich Progresívne Slovensko s 18,8 percentami, pričom od druhého Smeru-SD ho delí len 0,4 percenta hlasov. Tretím hráčom je Republika, ktorá prekvapivo klesla s 12,3 ne 11,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.
Na štvrtom mieste by bolo rastúce Hnutie Slovensko s 8,8 percentami hlasov. Veľmi podobný výsledok za matovičovcami má Sloboda a Solidarita s 8,4 percentami. Až na šiestom mieste sa umiestnil koaličný Hlas-SD so 7,4 percentami hlasov a veľmi mierne tak narástol, čo je však na úrovni štatistickej chyby. Prekvapenie sú však Demokrati, ktorí už nie sú posledným parlamentným zoskupením a s 6,2 percentami predbehli 6-percentné Kresťanskodemokratické hnutie.
Mimoparlamentní hráči by boli Aliancia (4,7 percenta), Slovenská národná strana (2,8 percenta) a Sme rodina (2,5 percenta).