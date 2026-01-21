Kollár šokuje verejnosť: Reštart Sme rodina v PRIAMOM PRENOSE, padli mená ako Sulík, Cigániková či Taraba!

BRATISLAVA - Návrat už "overených" politických zoskupení nie je na Slovensku nič výnimočné. Každý z týchto pokusov (či už úspešný alebo nie) má však spoločné znaky, ktoré nesú aj personálnu obmenu kádrov. Výnimkou nie je ani Sme rodina, ktorú by chcel vrátiť do parlamentu Boris Kollár. Podariť sa mu to môže menami, ktoré sa v poslednom období okolo neho skloňujú. Ide o veľmi známe politické figúry.
Už v našom rozhovore sme sa pýtali Borisa Kollára na klebety, ktoré sa po Bratislave šíria. Reč je o možnom spojení Kollára a čestného predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka. Obidvaja pritom priznali, že sa už stretávajú aj súkromné riešia ekonomiku. Kollár dokonca už u Sulíka varil v jeho pravidenej internetovej relácii. Šéf Sme rodina sa zdôveril denníku Postoj.
Kollár bojuje o hlasy mimo parlamentu: Stretnutie so Sulíkom nepopieram, socialisti to úplne pos*ali!
So Sulíkom riešime ekonomiku, ale je to sociálny autista
"Priznávam, že s Richardom Sulíkom určité veci konzultujem, lebo ho považujem v ekonomike za odborníka," prezradil po novom roku Kollár. Priznal však aj odvrátenú stranu mince a Sulík má podľa neho "vyoperované" sociálne cítenie s ľuďmi a všetko vidí cez tabuľky. "Richard Sulík je dobrý ekonóm, ale verím, že sa na mňa neurazí, keď poviem, že je sociálny autista. On to má vyoperované. Ide tvrdo ako excelovská tabuľka. Keď mu tam niečo z toho nesedí, tak, bohužiaľ, nepočúva iné argumenty," mierne pokarhal svojho bývalého koaličného partnera Kollár.
Pridá sa ku Kollárovi samotný Sulík? "Nevylučujem to, ale táto otázka dnes ešte nie je na mieste, keďže Richard Sulík jasne deklaroval, že odchádza do Austrálie. Voľby sú o dva roky, takže má dosť času rozhodnúť sa. Je to na ňom, akou cestou sa vyberie," uzavrel.
Ďalšia posila by mala pochádzať z radov SIS
Kollár však v rozhovore pre Postoj neprestával prekvapovať a za ďalšie meno, ktoré by sa na kandidátke Sme rodina mohlo objaviť, označil Michala Aláča, bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). "Je absolútne oslobodený od všetkých nezmyslov," dodal k nemu Kollár. Malo by ísť o nového tímlídra. Zatiaľ sa presne nevie pre čo konkrétne, no kollár spomína zdravotníctvo, bezpečnosť a sociálne veci.
Ako možných tímlídrov redakcia spomenula Michala Beláka a Petra Ferjančíka a Kollár to nepoprel. Ešte tento mesiac vraj na túto tému usporiada tlačovú konferenciu a predstaví nových odborníkov.
Stretnutie s Janou Bittó Cigánikovou
Rozhovor pracuje aj s informáciou, že sa Kollár stretol aj s druhým výrazným menom z radov SaS - Janou Bittó Cigánikovou. Ide pritom o poslankyňu, ktorá v čase vlády Eduarda Hegera nazývala stranu Borisa Kollára sarkasticky "Smer rodina". Tieto časy sa však evidentne skončili. "V politike proti mne kopala a bojovala, ale zvládli sme to. Mám voči nej rešpekt. (..) Tá baba sa vymakala. Dokonca si teraz spravila vysokú školu zdravotnej sesetry a okrem parlamentu chodí robiť aj do nemocnice," pochválil Cigánikovú Kollár a dodal, že sa s ňou stratáva počas desiatich rokov v politike a majú kamarátsky vzťah.
Ani s Tarabom nemá žiaden problém
Ako posledné meno sa spomína aj minister životného prostredia Tomáš Taraba, s ktorým vraj Kollár nemá "žiaden problém". "Myslím si, že sa bude najskôr snažiť dostať sa do SNS a kandidovať za predsedu. (..) Celkom dobre sa vymedzuje voči slayádam, pozrite sa, čo hovorí o záchrankovom tendri. Jasne sa dištancuje od nezmyslov tejto vlády, zatiaľ, čo si robí svoje. A myslím, že životné prostredie dobre uchopil. Nemá žiadne škandály, žiadne korupčné aféry," pochválil Kollár aj Tarabu a označil ho za "solídneho, korektného chlapa".