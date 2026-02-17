Minister Taraba na Orave odovzdal traktory, zmodernizované zberné dvory aj kanalizácie

DOLNÝ KUBÍN - Celkovo 9 oravských obcí s takmer 30-tisíc obyvateľmi má oddnes k dispozícii moderné kolesové traktory s technickým príslušenstvom, ktoré pomôžu pri triedení odpadov aj starostlivosti o zeleň, ale zároveň aj prístup ku kvalitnej pitnej vode vďaka novovybudovaným vodovodom a tiež k funkčnej kanalizačnej infraštruktúre na odvádzanie odpadových vôd.
Projekty za takmer 4 milióny eur odovzdal do užívania podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s predstaviteľmi oravských samospráv.
„Keď som pred voľbami sľúbil na Orave, že ak budem vo vláde, investujeme do odkanalizovania, vodovodov aj zvyšovania komfortu obyvateľov a zlepšíme život ľuďom v tomto krásnom regióne, tak plním tento sľub. Dnes odovzdávame investície s modernou infraštruktúrou a technikou, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom. Využívame každý deň na to, aby sme ľuďom priniesli vyššiu kvalitu života a dobudovanie kanalizácií, vďaka čomu sa znížia náklady oproti vypúšťaniu domových žúmp, ale rovnako vodovodov aj modernej techniky pri efektívnejšom zbere a triedení odpadov, ktoré znížia skládkovanie odpadov o tretinu, k tomu neodmysliteľne patrí,“ podčiarkol vicepremiér Taraba.
Vďaka už zrealizovaným projektom pribudne v oravských obciach vyše 2,5 kilometra vodovodov, 2,3 km kanalizačného potrubia, desiatky vodovodných aj kanalizačných prípojok, čerpacia stanica splaškových vôd, nákladné vozidlá a traktory s technickým príslušenstvom, ako sú teleskopické nakladače, traktorové kosačky na trávu či váhy na váženie odpadov. Efektívnou manipuláciou sa tiež zvýši kapacita pre triedenie komunálnych odpadov či drobných stavebných odpadov na zberných dvoroch.
Podľa starostu obce Novoť takáto podpora zo strany envirorezortu tu nikdy predtým nebola. „Vážime si prístup a odbornosť celého rezortu životného prostredia pod pánom Tomášom Tarabom pri zlepšovaní života našich občanov, obzvlášť v regióne Oravy, ktorý pomáha slovenskej demografii a rodí sa v ňom najviac detí,” objasnil starosta Dušan Jendrašík.
Starostovia oravských samospráv rovnako poukázali na problém s odpadom, ktorý už nie je možné ďalej dotriediť, recyklovať a musí skončiť na skládkach vzdialených aj viac ako 100 km. „Vyjadrenia starostov len potvrdzujú skutočnosť, že ak chceme na Slovensku obmedziť skládkovanie a efektívne narábať s odpadmi, potrebujeme vybudovať aj na severnom Slovensku modernú infraštruktúru a zariadenia, ktoré budú dávať skutočný hospodársky aj environmentálny význam,” vysvetlil Taraba.
Envirorezort pod Tomášom Tarabom pomáha Orave aj pri odstraňovaní administratívnych prekážok, ktoré bránia jej zmysluplnému rozvoju. „Podporujeme budovanie cyklotrás pri Oravskej priehrade, uvoľňujeme podmienky, ktoré pomôžu rozvoju pútnických miest a nastavujeme zonácie chránených území tak, aby priniesli úžitok predovšetkým miestnym obyvateľom a zároveň chránili to, čo zmysel chrániť má,” uzavrel štátny tajomník Filip Kuffa.