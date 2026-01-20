Šubová popísala šokujúce DETAILY zásahu polície: Zbesilé TRIESKANIE na okno a prehľadávanie spodnej bielizne!

BRATISLAVA - Zraky verejnosti sa v pondelok 19. januára upreli do Devínskej Novej Vsi, kde vo svojom dome prebýva šéfka Pirátskej strany - Slovensko a posila Demokratov Zuzana Šubová. Táto bývalá funkcionárka v PPA mala nečakanú návštevu a kriminalisti prehľadávali jej dom kvôli dôkazom. Pohoršená strana dokonca spred domu vysielala živý prenos a političku už medzičasom pustili zo zadržania. Usporiadala brífing a teraz bude hovoriť ona.
NAŽIVO Tlačová konferencia Zuzany Šubovej a pirátov:
- političku Zuzanu Šubovú z Pirátskej strany - Slovensko zadržala polícia a v ten istý deň ju prepustila na slobodu,
- šéfka slovenských Pirátov je podľa polície podozrivá z nebezpečného prenasledovania a prípad vyšetruje priamo Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK),
- Šubová spolu s Demokratmi len deň po tomto incidente usporiadala tlačovú konferenciu,
- Šubovej zadržanie malo podľa Demokratov súvisieť s prezidentom Finančnej správy SR Jozefom Kissom,
- Kiss kedysi viedol aj Poľnohospodársku platobnú agentúru (PPA), kde pôsobila ako šéfka sekcie aj Šubová,
- podľa Demokratov je za domovou prehliadkou osobná pomsta Kissa,
- budovu Finančného riaditeľstva museli v ranných hodinách pre vyhrážne maily voči šéfovi Finančnej správy SR.
Aktualizované 10:43
Šéf strany Demokrati Jaroslav Naď v návale hnevu avizoval, že v prípade, že budú Demokrati v budúcej vláde, budú trvať na zriadení tímu "Norbert", aby došlo k prešetreniu týchto policajných aktivít. Vyzval na spojenie zvyšných opozičných strán. "Kedy je na niečo také iné čas, ako nie teraz? Toto je ich cieľ? Toto budu teraz robiť na dennom proiadku? Odchytí si ma polícia cestou z domu, nasadia mi tam drogy a obvinia ma z distribúcie drog? Toto robili aj za Mečiara. Už dosť!" vyhlásil Naď na brífingu.
Aktualizované 10:31
"Môjmu mužovi povedali, že je čiastočne podozrivý. Takýto pojem náš zákon nepozná, na čo mu vyšetrovateľka povedala, že je teda podozrivý. (..) Priebeh zásahu skôr pripomínal demonštráciu sily a poníženie mojej osoby. Aj napríklad takými vecami, akými bolo prehľadávanie môjho spodného prádla v šuflíkoch nie vyšetrovateľkou ako ženou, ale mužom, napriek tomu, že tam boli prítomné aj tri ženy," popísala ďalšie desivé detaily zásahu Šubová. Následne vyzvala autorov anonymných odkazov, aby vystúpili z anonymity. "Podľa mňa to je ženský rukopis," nazdáva sa Šubová.
Aktualizované 10:27
"To, čo predviedla včera polícia Matúša Šutaja Eštoka, bolo prekročením všetkých červených čiar. Jediným dôvodom bolo zistiť, čím Šubová disponuje vo všetkých trestných konaniach," povedala na úvod Šubová. "Pani prokurátorka Chovancová trvala na tom, že musí byť začaté trestné stíhanie vo veci, a za záhadných okolností to presunuli na ÚBOK, už to detekuje podozrivý presun spisu. Policajné komando začalo včera trieskať na okno tak silným spôsobom, že som na linku 158 išla oznámiť, že sa niekto pokúša o vniknutie do môjho bytu. Opýtala som sa príslušníka, či mi vie povedať, či tu prebieha policajný zásah, lebo to vyzeralo, ako keby mi nejakí vagabundi búchali na okno," povedala Šubová s tým, že aj zo záznamu bude možné počuť, že policajti búchali na okno.
Až po telefonáte s vyšetrovateľkou ich vpustila do bytu. "Oznámili mi, že prišli vykonať domovú prehliadku a rovnako mi oznámili, že som zadržaná osoba," povedala Šubová s tým, že jej muž bol tiež prítomný v byte, v ktorom bolo asi 10 policajtov. "Keď môj muž začal zásah natáčať, policajti si nasadili masky a jeden z policajtov mu vytrhol mobil z ruky," povedala Šubová s tým, že muža mali do vedľajšej izby odtiahnuť traja policajti. "Týmto úkonom boli porušené občianske práva môjho muža," skonštatovala.
Aktualizované 10:20
Príchod Šubovej na tlačovú konferenciu Demokratov sa oneskoril, pretože bol podľa našich informácií u nej vyšetrovateľ aj v utorok ráno. Aj preto sa brífing začal o pár desiatok minút neskôr.
Demokrati kritizujú, že doteraz neboli urobené domové prehliadky u kompetentných osôb, ktoré stoja za luxusnými haciendami koaličníkov a ich podporovateľov. "Vyjadrujeme ľútosť nad tým, že museli byť dnes evakuovaní zamestnanci Finančného riaditeľstva, lebo nejaký blázon sa začal vyhrážať vedeniu. Zažili sme si to všetci. (..) Nikto z nás nepraje pánovi Kissovi nič zlé," prízvukoval na úvod podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
"Neverím tomu, že by Zuzana Šubová akýkoľvek nepodpísaný list poslala Jozefovi Kissovi. Za celý ten rok pred vás chodíme verejne. Podpisujeme sa za to, čo hovoríme, sme za to perzekuovaní a perzekuovaná bola včera aj pani Šubová. Ich zaujímajú šanóny, v ktorých má pani Šubová podklady," vyhlásil Šeliga a doplnil, že Šubová nie je z ničoho obvinená.
AKTUÁLNE Finančné riaditeľstvo museli evakuovať! Vyhrážky prezidentovi Kissovi: BOMBA v aute!
Podľa Naďa ide o pomstu za odhaľovanie luxusných haciend koaličných politikov
Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá so Šubovou spolupracuje, Jaroslav Naď vyhlásil, že zadržanie súvisí s kauzou haciendy, na ktorú Šubová upozorňovala. Demokrati poznamenali, že o týždeň mala predsedníčka Pirátov vycestovať do Bruselu, kde mala k prípadu vypovedať.
ÚBOK sa teraz zaoberá podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania.
Pohoršenie až za hranicami Slovenska, Zdechovský žiada vysvetlenie a Šubová má vystúpiť v Bruseli
Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý sa kauzou údajného zneužívania eurofondov zaoberá, na sociálnej sieti uviedol, že je zo zadržania Šubovej v šoku. "Žiadam o vysvetlenie, prečo ju slovenská polícia zadržala. Pani Šubová patrí k osobnostiam, ktoré dlhodobo upozorňujú na nekalosti v oblasti čerpania európskych dotácií na Slovensku," uviedol. Jej zadržanie podľa neho vzbudzuje podozrenia.
Šubová má pritom len o pár dní vystúpiť s témou haciend na zahraničnej pôde v Bruseli.
AKTUÁLNE Slovenskú političku Šubovú odviezla polícia v priamom prenose! Zásah kukláčov a domová prehliadka
Šubovú zadržali a prepustili v ten istý deň, podozrievajú ju z nebezpečného prenasledovania
"V súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite trestné konanie na základe trestného oznámenia podaného dňa 10. novembra 2023. V tejto veci bola dnes vo štvrtom bratislavskom okrese zadržaná jedna osoba, ktorá bola ihneď po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustená," zareagovalo ešte v pondelok oddelenie komunikácie Prezídia Policajného zboru (PZ).
Policajti odmietli tvrdenia spochybňujúce zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí považuje za zavádzajúce. Zdôraznila, že pri výkone svojej činnosti postupuje voči osobám, pri ktorých sú vykonávané procesné úkony, nestranne, zákonne a bez ohľadu na ich prípadnú politickú alebo verejnú aktivitu. Takisto upozorňuje, že šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií môže negatívne zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania, ohrozovať jeho objektivitu, znižovať dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní a vytvárať neprimeraný tlak na samotných vyšetrovateľov.