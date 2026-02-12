Minister Šaško odmieta kompromis: Spaľovňa v Dudinciach nebude

BANSKÁ BYSTRICA - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) vo štvrtok potvrdil nesúhlasné stanovisko ministerstva zdravotníctva (MZ) s plánovanou výstavbou spaľovne neďaleko Dudiniec. „Absolútne nič sa nemení, spaľovňa v Dudinciach nebude,“ vyhlásil s tým, že nejde len o odborné stanovisko rezortu, ale zároveň aj názor strany Hlas-SD na túto vec.
archívne video
Spaľovňa v tejto oblasti nedáva podľa jeho slov žiadny zmysel. Tieto vyjadrenia majú byť jasným signálom pre obyvateľov regiónu, ktorí sa výstavby obávajú. „Je to vec, ktorá počas môjho pôsobenia - a ja som o tom hovoril aj s pánom ministrom životného prostredia, na tom máme absolútnu zhodu - jednoducho nebude,“ poznamenal minister. Obavy z výstavby spaľovne sa v regióne objavili opäť po tom, ako koncom januára tamojšie samosprávy informovali o vydaní kladného posudku v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), pričom záverečné rozhodnutie sa ešte len očakáva. Starosta Hontianskych Tesár Štefan Foltán v tejto súvislosti informoval, že obci bolo z ministerstva životného prostredia doručené upovedomenie o podkladoch rozhodnutia, ktoré sa týkalo spomínaného odborného posudku. Uviedol, že s obsahom samotného posudku sa spolu s ostatnými primátormi z regiónu oboznámili po návšteve ministerstva.
„Boli sme nemilo prekvapení, že napriek kvalifikovanému zamietavému stanovisku rôznych inštitúcií, petícii občanov a negatívnemu stanovisku našej obce, ako aj okolitých miest a obcí, sa autorka odborného posudku postavila na stranu investora. Vo svojom závere pripustila, že výstavba spaľovne v našom katastrálnom území - v tesnej blízkosti liečivých kúpeľov Dudince - je možná,“ uviedol Foltán na internetovej stránke obce a dodal, že vzhľadom na nesúhlas s týmto záverom podala obec, ako aj ďalšie dotknuté samosprávy námietky. Zariadenie na dotriedenie a zhodnotenie zmesového komunálneho a priemyselného odpadu a spaľovňu na nerecyklovateľný odpad plánuje v obci Hontianske Tesáre postaviť košická spoločnosť Granya. Proti výstavbe je samotná obec aj obyvatelia. Svoje negatívne stanoviská vyjadrili k zámeru aj predstavitelia okolitých samospráv vrátane Dudiniec. Negatívne stanovisko na jar minulého roka zaujal aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý uviedol, že postaviť spaľovňu pri kúpeľoch je „čisté bláznovstvo“. Výstavbu centra neodporučila ani Štátna kúpeľná komisia MZ SR.