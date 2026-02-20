Vodič unikal pred políciou: Drogy v aute a zákaz šoférovania!

ČACHTICE - Polícia obvinila 36-ročného muža z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vodič Audi A4 unikal v stredu (18. 2.) pri Čachticiach v okrese Nové Mesto nad Váhom policajnej hliadke a spôsobil dopravnú nehodu. Auto šoféroval napriek zákazu, mal pozitívny drogový test, podozrivé látky mal aj pri sebe vo vozidle. Prípad policajti vyšetrujú. Informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vozidlo, ktoré chceli podrobiť kontrole, spozorovali policajti v stredu skoro ráno. „Vodič však na pokyny nereagoval a začal pred hliadkou unikať, preto ho na služobnom vozidle prenasledovala. Aj napriek opakovaným výzvam policajtov, ktoré mu dávali aj prostredníctvom zvukovo-výstražného zariadenia vozidla, nereagoval,“ uviedla Klenková. Počas úteku podľa nej vodič nezvládol vedenie vozidla a medzi obcami Čachtice a Višňové narazil do služobného vozidla policajnej hliadky. „Policajti následne zistili, že vozidlo viedol 36-ročný vodič. Podrobil sa drogovému testu, ktorý vyšiel pozitívny na amfetamín, metamfetamín a extázu. Taktiež polícia zistila, že auto šoféroval v dobe, keď mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá,“ priblížila.
Policajti pri ďalších potrebných úkonoch našli v aute tri prázdne injekčné striekačky a zatavenú striekačku s bielou kryštalickou látkou, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Taktiež začala trestné stíhanie vo veci neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. „Pri zadržaní muža policajti použili v zmysle zákona aj donucovacie prostriedky. Vodiča obmedzili na osobnej slobode, obvinili ho z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a spracovali návrh na jeho väzobné stíhanie. V ostatných veciach sú aj naďalej vykonávané potrebné procesné úkony,“ dodala Klenková.