Zločinec bez identity dolapený! Muž tisícich mien si zničil končeky prstov, aby ho polícia nikdy nenašla

MADRID - Španielska polícia v utorok oznámila, že zadržala člena peruánskeho gangu na úteku, známeho ako „muž tisícich mien“, po ktorom dlhodobo pátrali úrady v Lime. Informuje o tom agentúra AFP.
Podozrivého, ktorý patrí do peruánskeho gangu Los Terribles del 17 zapleteného do násilných zločinov, sa po mesiacoch vyšetrovania podarilo zadržať v Madride, uviedla španielska polícia vo svojom vyhlásení. „Úmyselne si odstránil odtlačky prstov a používal ukradnutú identitu inej osoby,“ dodala.
Podozrivý sa v roku 2012 zúčastnil hromadného úteku z väznice Challapalca - vzdialeného vysokohorského zariadenia s maximálnym stupňom stráženia na juhu Peru, v ktorom sú umiestnení násilní zločinci. V roku 2024 ho opäť zadržali, keď uňho našli výbušné zariadenie a muníciu, pričom dôkazy zároveň naznačovali aj jeho účasť na vydieraní a nájomných vraždách.
Podarilo sa mu však znova ujsť a prišiel až do Španielska. V súčasnosti je vo väzbe a čaká na vydanie do Peru. Násilné zločiny sú v Peru na vzostupe. Organizovaný zločin a vraždy spojené s vydieraním pribúdajú pre vysokú úroveň chudoby a nezamestnanosti po pandémii COVID-19 a tiež pre politickú nestabilitu a nárast násilia gangov