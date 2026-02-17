Nečakané okolnosti úmrtia rómskeho kráľa: Do srdcového ústavu po jeho skone nabehli POLICAJTI!

KOŠICE - Úmrtie človeka je vždycky smutná udalosť, no verejnosť zasiahne ešte viac, ak ide o známu osobnosť. Informácia o skone rómskeho kráľa v Košiciach Róberta Botoša sa však niesla do širokého okolia. Celú situáciu ešte zhoršil fakt, že v ústave, kde navždy odišiel, musela po jeho smrti zasahovať polícia.
Botoš zomrel len vo veku 54 rokov. Sám pritom len nedávno podstúpil zákrok súvisiaci so srdcovo-cievnými záležitosťami. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity však tvrdí, že jeho smrť pramení z mozgovej príhody, ktorú Botoš vraj utrpel ešte v piatok 13. februára. Informáciu priniesol denník Korzár.
Polícia musela prísť, lebo trúchliaci sa evidentne nevedeli krotiť
K úmrtiu malo dôjsť vo Východoslovenskom ústave srdcovo-cievnych chorôb (VÚSCH). V ňom museli kontaktovať mužov zákona a to po Botošovej smrti. "Každý človek sa so stratou blízkeho vyrovnáva ťažko, čomu rozumieme. V nedeľu sme však boli nútení zavolať políciu, keďže správanie sa osôb, ktoré sa napriek aktuálne platnému zákazu návštev zdržiavali v priestoroch VÚSCH, nebolo adekvátne," povedal hovorca ústavu Igor Michalčík pre Korzár.
Rómovia sú v ŠOKU: Na východe zomrel ich úradujúci kráľ (†54), ešte prednedávnom musel ísť pod nôž!
K upokojeniu situácie malo prísť v pomerne krátkom čase. Krajská polícia dodala, že po príchode orgánov zákona už na mieste nedochádzalo k nekalostiam. Nemalo dôjsť ani k zraneniam či škodám na majetku.