Novinka v Bratislave: Kraj zavádza moderné cestné meteostanice, naživo sledujú stav vozovky

BRATISLAVA - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zavádza do praxe moderné cestné meteostanice a meteokamery, ktoré naživo sledujú stav vozovky aj vývoj počasia na kľúčových úsekoch v regióne. Správa ciest BSK tak môže prejsť od „hasenia problémov“ k prevencii. Dispečing dostáva dáta v reálnom čase, vie plánovať výjazdy presnejšie, šetriť posypový materiál a zároveň zvyšovať bezpečnosť vodičov najmä tam, kde rozhodujú minúty. Informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.
Zmysel novinky podľa Forman nie je len technologický „wow efekt“, ale aj praktická ekonomika a kvalita služby, ktorú vodiči cítia priamo na ceste. „Najdrahšie je vždy to, čo robíte neskoro,“ uviedol technický riaditeľ Správy ciest BSK Martin Samek. Preventívny, teda proaktívny posyp je podľa neho v konečnom dôsledku lacnejší než reaktívne zásahy, šetrí posypový materiál, ľudskú prácu aj samotnú techniku, ktorá pri krízových výjazdoch dostáva zabrať najviac.
Ambasádor technológií pre platformu INVIPO zo spoločnosti ALAM Martin Noskovič vysvetlil, že moderná cestná meteorológia stojí na zbere dát a ich rýchlom vyhodnocovaní a práve tieto dáta sú v zime kľúčové pre rozhodovanie dispečingu. Na vybraných úsekoch preto fungujú cestné meteorologické stanice a dopravno-meteorologické kamery, ktoré v krátkych intervaloch snímajú vozovku a analyzujú jej stav pomocou digitálnej spektrometrie.
Rýchly prenos dát
„Z obrazu vieme vyhodnotiť, či je povrch suchý, vlhký, mokrý, zasnežený alebo zľadovatený, a vieme včas upozorniť aj na riziko čierneho ľadu,“ spresnil Noskovič. Dáta sa následne okamžite prenášajú do centrálneho systému, kde ich dispečer vidí v reálnom čase a zimná údržba tak nevyrazí do terénu „len pre istotu“, ale cielene a presne vtedy, keď sa podmienky na ceste začínajú lámať z bezpečných na kritické.
Dôležitým detailom je podľa hovorkyne aj prepojenie na techniku v teréne. Každé vozidlo Správy ciest BSK má GPS jednotku, vďaka ktorej dispečing vidí nielen polohu, ale aj „čo vozidlo robí“ - či posýpa, pluhuje, pluhuje s posypom, alebo sa presúva. Tieto výkony sa následne dajú spracovať aj z hľadiska vyhodnotenia nákladov.