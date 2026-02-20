Sneh komplikuje aj leteckú dopravu: Letisko Schwechat prerušilo prevádzku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
VIEDEŇ - Kvôli sneženiu dnes zastavilo prevádzku letisko Schwechat vo Viedni, informuje agentúra APA. Odlety by mali byť obnovené okolo 09:00, prílety okolo 10:00, uviedol hovorca letiska Peter Kleemann. Upozornil však, že aj po obnovení prevádzky by mali cestujúci počítať s meškami a pred cestou by si mali u svojej leteckej spoločnosti zistiť informácie o lete.
Lietadlá, ktoré mali pristávať v Schwechate, boli presmerované na iné letiská, uviedol Kleemann. Komplikácie sú tiež na cestách. Uzavretá je diaľnica A21, ktorá tvorí vonkajší okruh okolo juhozápadnej časti Viedne. Mnoho dopravných nehôd je hlásených z diaľnice A1 spájajúcej Viedeň s Linzom a Salzburgom.