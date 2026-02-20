APOKALYPSA u našich susedov: Paralyzované letisko a KOLAPS na cestách! Lavína zmietla autobus, snežný pluh zabil muža!

VIEDEŇ - Rakúsko zasiahla v noci na piatok výrazná vlna zimného počasia, ktorá priniesla v mnohých regiónoch desiatky centimetrov nového snehu, dopravný kolaps, rozsiahle výpadky elektriny aj vážne nehody. Počasie ochromilo aj viedenské letisko. Podobná situácia vládne aj v susednom Maďarsku, kde v priekope skončilo 16 autobusov.
Lavína strhla autobus, ďalšie vážne nehody v Tirolsku
Jedna z najdramatickejších udalostí sa odohrala v piatok krátko pred 5.00 h v tirolskom údolí Lechtal, píšu noviny Kronen Zeitung. V obci Bach zasiahla lavína linkový autobus na ceste Lechtalstraße a zosunula ho z vozovky. Podľa polície sa našťastie nikto z jedenástich cestujúcich nezranil, ďalšie vozidlá lavína nezasiahla. Škody sú len materiálne, cesta však musela byť uzavretá.
V Tirolsku došlo aj k viacerým vážnym dopravným nehodám. Na Hochsöldenstraße v Söldene sa popoludní čelne zrazil osobný automobil s odhŕňačom snehu. Päťdesiatdvaročný vodič z Mníchova po šmyku narazil do pluhu a následne s vozidlom spadol približne 30 metrov do strmého terénu. Jeho 17-ročnú dcéru sa podarilo z auta vyslobodiť okoloidúcim, vodiča museli z ťažko zdemolovaného vozidla vyprostiť horskí záchranári a hasiči. Utrpel ťažké zranenia, jeho dcéra vyviazla ľahšie. Vodič pluhu zranený nebol.
Ďalšia čelná zrážka sa stala popoludní v Kössene v okrese Kitzbühel. Dvadsaťdvaročný vodič dostal na zasneženej ceste šmyk a prešiel do protismeru, kde sa zrazil s vozidlom 64-ročnej Nemky. Obaja utrpeli vážne zranenia, cesta bola približne 45 minút úplne uzavretá.
Snehové masy spôsobili v Tirolsku aj množstvo uzáver a povinnosť nasadiť snehové reťaze na viacerých horských úsekoch vrátane Großglocknerstraße, Pass Thurn Straße či Arlbergstraße medzi St. Anton a St. Christoph. Pre lavínové nebezpečenstvo uzavreli aj viaceré regionálne cesty vrátane Lechtalstraße medzi Stockachom a Bachom, Pitztalstraße či úseky v okolí Reutte.
Letisko vo Viedni paralyzované, kolaps na cestách naprieč krajinou
Na letisku vo Schwechate uviazli stovky cestujúcich. Pred servisnými pultmi sa vytvorili rady tiahnúce sa cez dve haly, čakajúcim rozdávali vodu. O odpratávanie snehu a odmrazovanie sa stará približne 200 pracovníkov a viac ako 100 vozidiel. Za posledných 12 hodín bolo odstránených približne 15 000 ton snehu. Slovenskí fanúšikovia sa nevedia dostať do Milána na hokejový zápas letecky a problém je aj autom, pretože kvôli počasiu uzatvárali aj časti diaľnice smerom do Milána.
Silné sneženie spôsobilo rozsiahle komplikácie aj na hlavných diaľničných ťahoch A1, A2, S6, A9 a A10, ako aj v širšom okolí Viedne. V noci bola na celom úseku v oboch smeroch uzavretá diaľnica A21. Na západnej diaľnici A1 sa medzi Loosdorfom a St. Pöltenom prevrátil plne naložený kamión, jeho náklad musia prekladať.
Podľa dopravných informácií sú viaceré spojenia od Korutánska až po Dolné Rakúsko momentálne neprejazdné. Ťažké vozidlá často uviaznu a blokujú cesty, evidované sú aj desiatky menších nehôd.
Tisíce domácností bez prúdu
Mimoriadne vážna situácia je v Štajersku, kde napadol ťažký, mokrý sneh. Bez elektriny bolo ráno približne 30 000 domácností, poškodené boli aj dve vedenia vysokého napätia. Úrady varovali pred padajúcimi stromami a vyzvali obyvateľov, aby obmedzili cestovanie na nevyhnutné minimum.
Aj v Burgenlande napadlo miestami viac než 30 centimetrov snehu, niektoré obce zostali bez elektriny a školy ostali zatvorené. Situácia sa postupne zlepšuje najmä na západe krajiny, no na východe platili dopoludnia najvyššie výstrahy.
Obmedzenia v zdravotnej doprave a náročná horská záchrana
Štajerský Červený kríž oznámil, že v niektorých okresoch môže byť dočasne pozastavená preprava pacientov, ktorá nie je časovo kritická. Časovo kritická preprava – najmä dialýza, rádioterapia a iná medicínsky urgentná preprava – bude pokračovať bez obmedzení, najmä preprava sanitkou a urgentným lekárom. Pacientov, ktorých sa tieto prerušenia dotknú, bude Červený kríž aktívne informovať.
Silné sneženie v piatok v noci viedlo k záchrannej operácii na vrchu Dürrenstein v Dolnom Rakúsku. 50-ročný muž sa vydal na bežkovanie so svojimi dvoma dcérami (17 a 21) a 22-ročným priateľom 21-ročnej dcéry. Štvorčlenná skupina z Českej republiky sa následne dostala do problémov a musela byť zachránená za mimoriadne náročných podmienok.
Stovky zásahov a tragédia pri zimnej údržbe
Od štvrtkového večera zasahovali stovky hasičov najmä v Dolnom Rakúsku a vo Viedni pri dopravných nehodách, popadaných stromoch a uviaznutých vozidlách. V Dolnom Rakúsku evidovali 374 zásahov. Asi najtragickejšia udalosť sa odohrala v Linzi-Ebelsbergu, kde pri zimnej údržbe zahynul 29-ročný pracovník, ktorého zachytilo odhŕňacie vozidlo.
Masívne sneženie tak v priebehu niekoľkých hodín ochromilo veľkú časť krajiny. Úrady vyzývajú na maximálnu opatrnosť a sledovanie aktuálnych dopravných a meteorologických hlásení.
Ochromené aj Maďarsko
Sneženie v piatok dopoludnia spôsobilo v západnej časti Maďarska kritickú situáciu v doprave. Do priekopy sa zošmyklo 16 autobusov, pri meste Zalaegerszeg sa pri nehode autobusu zranilo 13 osôb, z nich dvaja ťažko. Informuje o tom server index.hu.
Medzi zranenými bol aj vodič autobusu, dvaja cestujúci utrpeli vážne zranenia vrátane zlomenín končatín. Podľa železničnej spoločnosti GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút) počasie komplikuje aj železničnú dopravu. Vlaky meškajú kvôli zasneženým výhybkám a spadnutým stromom na koľajniciach.