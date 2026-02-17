Utorok17. február 2026, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír, Jaromíra

Blanár po stretnutí s palestínskou ministerkou: Slovensko chce podporiť mierové riešenie

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár a ministerka zahraničných vecí a krajanov Palestínskeho štátu Varsen Aghabekjanová Šáhínová.
Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár a ministerka zahraničných vecí a krajanov Palestínskeho štátu Varsen Aghabekjanová Šáhínová. (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Slovenská republika podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu a do mierových iniciatív sa chce aktívne zapojiť. Po rokovaní s palestínskou ministerkou zahraničných vecí a krajanov Varsen Aghabekjanovou Šáhínovou to v utorok vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Vyzdvihol tiež dôležitosť dodržiavania medzinárodného práva, ktoré môže zabezpečiť stabilitu s cieľom dosiahnuť dvojštátne riešenie.

aktuálne video 

Najdôležitejšie je dosiahnuť mier v pásme Gazy a trvalo ho udržať (Zdroj: TASR/Martina Kriková)
Blanár oznámil, že SR sa vo štvrtok zúčastni na inauguračnom zasadnutí Rady mieru vo Washingtone v pozícii pozorovateľa. Slovensko sa podľa neho chce podieľať na mierovom procese s cieľom zabezpečiť napĺňanie rezolúcie OSN a mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý má viesť k trvalo udržateľnému riešeniu konfliktu. Rada mieru je iniciatívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jej hlavnou úlohou je dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Členmi tejto medzinárodnej organizácie sú viaceré arabské krajiny aj Izrael. Palestínsky štát však jej členom nie je. „Áno, boli by sme veľmi radi, keby v rámci toho plánu bola pri stole aj Palestína. Rovnako by sme boli veľmi radi, keby bolo zadefinované, že cieľom úsilia Rady mieru je dvojštátne riešenie. Nie je to tam, ale keď to tam nie je, kvôli tomu nebudeme predsa nejakým spôsobom znižovať úroveň tejto iniciatívy,“ vyhlásil Blanár.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie iba dodržiavanie medzinárodného práva môže zabezpečiť stabilitu s cieľom dosiahnuť dvojštátne riešenie a vyzdvihol mierový plán americkej vlády. „V súčasnosti vidíme jedinú iniciatívu, ktorá môže priniesť mierové usporiadanie, a to je iniciatíva, ktorá vzišla z americkej administratívy prezidenta Trumpa,“ deklaroval. Slovensko chce podľa Blanára pokračovať v humanitárnej pomoci vrátane evakuácií pacientov z Pásma Gazy a v podpore palestínskych študentov na slovenských školách. Obe krajiny plánujú rozvíjať aj kultúrnu a hospodársku spoluprácu, pričom na budúci týždeň podpíšu SR a Palestína memorandum o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a veterinárstva.

Obaja podporujú dvojštátne riešenie 

Minister tiež zdôraznil, že SR chce udržiavať vyvážené vzťahy s Izraelom a Palestínou a že Slovensko uznalo Palestínsky štát ešte v roku 1988 v rámci Československa, keď toto uznanie potvrdilo po osamostatnení sa. Obe strany zároveň odsúdili útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael zo 7. októbra 2023. Aghabekjanová Šáhínová ocenila politickú aj humanitárnu podporu zo strany SR a zdôraznila, že situácia v Pásme Gazy je stále kritická. Pripomenula, že naďalej dochádza k porušovaniu prímeria a kroky izraelskej vlády podľa nej ohrozujú územnú celistvosť Palestíny a praktickú realizáciu dvojštátneho riešenia. „Dvojštátne riešenie je jediné uskutočniteľné riešenie, a ak si niekto myslí, že existujú schodnejšie možnosti, poďme sa nimi zaoberať. Ale ako Palestínčania vieme, že dvojštátne riešenie je jediné, ktoré zaručuje bezpečnosť dvoch štátov žijúcich v mieri a bezpečí vedľa seba,“ deklarovala ministerka. Palestínska samospráva je podľa nej pripravená prevziať správu nad Pásmom Gazy, ktoré je prirodzenou súčasťou jednotného palestínskeho územia.

Viac o téme: RiešenieJuraj BlanárIzraelPalestína
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na snímke minister zahraničných
Minister Blanár odcestuje do USA: Zúčastní sa na prvom zasadnutí Rady mieru
Domáce
Na snímke sprava minister
Vzťahy s Gruzínskom sú veľmi dobré, uviedol Blanár: Nemáme žiadne otvorené otázky
Domáce
FOTO Rubiov odlet z Bratislavy
Rubiov odlet z Bratislavy pôsobil MEGALOMANSKY: Dlhočizné kolóny na letisku a maximálny dopravný pretlak!
Domáce
FOTO Rubio sa stretol s
Rubio sa stretol s premiérom: VIDEO Veľké plány! Fico chce novú jadrovú elektráreň a ďalšie stíhačky F‑16
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hiiumaa - estónsky ostrov, kde príroda vyhráva nad turizmom
Hiiumaa - estónsky ostrov, kde príroda vyhráva nad turizmom
Cestovanie
Neznámi páchatelia poškodili kladivom výklad predajne v centre Dunajskej Stredy
Neznámi páchatelia poškodili kladivom výklad predajne v centre Dunajskej Stredy
Správy
Polícia v bratislavskom Ružinove chytila zlodeja, hrozí mu dvojročný trest
Polícia v bratislavskom Ružinove chytila zlodeja, hrozí mu dvojročný trest
Správy

Domáce správy

Politické zemetrasenie v dátach:
Politické zemetrasenie v dátach: Kto od volieb narástol a komu hrozí koniec na smetisku dejín?
Domáce
FOTO Nehoda osobného automobilu v
Nehoda neďaleko Trenčína: Vozidlo zastavil až plot rodinného domu
Domáce
Minister Taraba na Orave
Minister Taraba na Orave odovzdal traktory, zmodernizované zberné dvory aj kanalizácie
Domáce
Dvaja páchatelia rozbili kladivom výklad predajne v centre Dunajskej Stredy, polícia žiada pomoc
Dvaja páchatelia rozbili kladivom výklad predajne v centre Dunajskej Stredy, polícia žiada pomoc
Dunajská Streda

Zahraničné

Mrazivé odhalenie: Meno šéfa
Mrazivé odhalenie: Meno šéfa olympiády sa objavilo v Epsteinových spisoch, starostka žiada jeho hlavu!
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
Spojené štáty a Irán po rokovaniach v Ženeve: Zhodli sa na princípoch, napätie však trvá
Zahraničné
Na snímke minister zahraničných
Blanár po stretnutí s palestínskou ministerkou: Slovensko chce podporiť mierové riešenie
Domáce
Vodič s kradnutým Audi
Vodič s kradnutým Audi nemal žiadnu šancu! Policajti zverejnili autentické VIDEO zásahu na diaľnici
Zahraničné

Prominenti

Markizácka moderátorka zreje ako
Markizácka moderátorka zreje ako víno: Na STAREJ FOTO ju nespoznáte!
Domáci prominenti
Tyra Banks
Od sna k nočnej more: Nechutné praktiky v AMERICA NEXT TOP MODEL konečne vyšli NA POVRCH!
Zahraniční prominenti
Ako z filmu! Jojkárka
Ako z filmu! Jojkárka začala RODIŤ predčasne: Dieťa priviedla na svet NA PUMPE!
Domáci prominenti
Nancy Guthrie
Pátranie po NEZVESTNEJ mame moderátorky: Prezident Trump pritvrdzuje... Hrozí TRESTOM SMRTI!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Tichý NEPRIATEĽ v kuchyni:
Tichý NEPRIATEĽ v kuchyni: TOTO sa deje s vašimi pľúcami zakaždým, keď zapálite horák! Robíte TO aj vy?
Zaujímavosti
Kapitán lietadla prehovoril o
Kapitán lietadla prehovoril o UFO: Videl som veci, ktoré sa objavili odnikiaľ! PRAVDA je však iná, než čakáte
Zaujímavosti
Rebrík do neba a
Rebrík do neba a zjazdovky bez konca: Ako si užiť zimu v najvychytenejšom regióne Álp
dromedar.sk
Na oblohe sa odohrá
Na oblohe sa odohrá ÚKAZ, aký neuvidíte roky: ŠESŤ planét sa zoradí priamo pred vašimi očami! Vieme, kedy a kam sa pozerať
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk

Ekonomika

Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
Padol nový svetový rekord: Známy youtuber Logan Paul predal jedinú Pokémon kartu za milióny dolárov!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!

Šport

ZOH 2026 Najväčší zápas za dlhé roky: Slovenskí hokejisti majú obrovskú šancu bojovať o medailu
ZOH 2026 Najväčší zápas za dlhé roky: Slovenskí hokejisti majú obrovskú šancu bojovať o medailu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Tajnička je rozlúštená: Slováci už vedia, na koho narazia vo štvrťfinále!
ZOH 2026 Tajnička je rozlúštená: Slováci už vedia, na koho narazia vo štvrťfinále!
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Taliansko končí na domácej olympiáde, v osemfinále nemalo nárok na Švajčiarsko
ZOH 2026 Taliansko končí na domácej olympiáde, v osemfinále nemalo nárok na Švajčiarsko
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Novinky
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava

Kariéra a motivácia

Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
Odhaľte, aká práca vám sedí podľa vášho znamenia zverokruhu
O práci s humorom
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Trendy na trhu práce
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Zaujímavé pracovné ponuky
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Domáci Kinder mliečny rez s krémom zo Salka: Chutí lepšie než ten z obchodu!
Domáci Kinder mliečny rez s krémom zo Salka: Chutí lepšie než ten z obchodu!
Koláče a torty
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Poľské pirohy: Len z troch surovín, chutia na slano aj na sladko
Výber receptov

Technológie

Chrome má kritickú chybu, ktorú už hackeri zneužívajú. Stačí len návšteva škodlivého webu a tvoje zariadenie môže byť napadnuté
Chrome má kritickú chybu, ktorú už hackeri zneužívajú. Stačí len návšteva škodlivého webu a tvoje zariadenie môže byť napadnuté
Bezpečnosť
Toto je zoznam Xiaomi telefónov, ktoré by mali dostať nový Android 17. Našiel si tam aj svoj?
Toto je zoznam Xiaomi telefónov, ktoré by mali dostať nový Android 17. Našiel si tam aj svoj?
Android
Ruskí vojaci v Doneckej oblasti odmietajú štátnu aplikáciu Max. Po obmedzení WhatsAppu a Telegramu rastie napätie v jednotkách
Ruskí vojaci v Doneckej oblasti odmietajú štátnu aplikáciu Max. Po obmedzení WhatsAppu a Telegramu rastie napätie v jednotkách
Aplikácie a hry
Nový krvný test by mohol odhaliť rakovinu ešte skôr, než ju ukážu CT snímky. Zachytiť by sme ju mohli v zárodkoch
Nový krvný test by mohol odhaliť rakovinu ešte skôr, než ju ukážu CT snímky. Zachytiť by sme ju mohli v zárodkoch
Veda a výskum

Bývanie

Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci

Pre kutilov

Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
Náradie
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jedna správa na Instagrame stačila na to, aby sa mi rozpadlo manželstvo: Keď virtuálny svet zmení život
Partnerské vzťahy
Jedna správa na Instagrame stačila na to, aby sa mi rozpadlo manželstvo: Keď virtuálny svet zmení život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
HRDINSKÝ manéver v poslednej
Domáce
HRDINSKÝ manéver v poslednej sekunde! Vodič kamióna na Liptove nasadil vlastný život, aby zabránil masakru
Mrazivé odhalenie: Meno šéfa
Zahraničné
Mrazivé odhalenie: Meno šéfa olympiády sa objavilo v Epsteinových spisoch, starostka žiada jeho hlavu!
AKTUÁLNE Jedna z najväčších
Domáce
AKTUÁLNE Jedna z najväčších bánk na Slovensku má výpadok služieb!
Vodič s kradnutým Audi
Zahraničné
Vodič s kradnutým Audi nemal žiadnu šancu! Policajti zverejnili autentické VIDEO zásahu na diaľnici

Ďalšie zo Zoznamu