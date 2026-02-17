Vodič s kradnutým Audi nemal žiadnu šancu! Policajti zverejnili autentické VIDEO zásahu na diaľnici

HRADEC KRÁLOVÉ - Automatizovaný kamerový systém zachytil ukradnuté Audi Q5 na diaľnici D11 pri Hradci Králové. Koordinovaná akcia nedala 25-ročnému vodičovi, ktorý vozidlo prepravoval z Nemecka do Poľska za finančnú odmenu, žiadnu šancu.
Českí policajti Královohradeckého kraja zadržali minulý týždeň (11. 2.) na diaľnici D11 25‑ročného muža cudzej štátnej príslušnosti, ktorý jazdil na ukradnutom vozidle Audi Q5 odcudzenom deň predtým v Nemecku. Auto bolo vedené v medzinárodnom pátraní a malo evidenčné značky, ktoré k nemu vôbec nepatrili.
"Vozidlo zachytil automatizovaný kamerový systém AKV o 8:40, na čo operačné stredisko okamžite rozbehlo koordinovanú akciu viacerých policajných zložiek vrátane diaľničnej, kriminálnej a cudzineckej polície, ako aj leteckej služby," priblížila hovorkyňa policajná hovorkyňa Martina Jandová. Hliadka si podozrivý automobil všimla pri Hradci Králové a na pokyn operačného dôstojníka ho zastavila na 104. kilometri diaľnice, kde vodič výzvu uposlúchol. Kontrola potvrdila, že VIN číslo zodpovedá vozidlu vedenému ako odcudzené, pričom muž nemal k autu žiadne doklady ani kľúče. Tvrdil, že mal automobil previezť z Nemecka do Poľska za finančnú odmenu a bol si vedomý, že môže pochádzať z trestnej činnosti.
„Zásah prebehol bez zranení aj bez škôd na majetku a vďaka rýchlej koordinácii všetkých zapojených zložiek sa vozidlo podarilo rýchlo vypátrať,“ uviedla Jandová. Muž bol zadržaný a umiestnený do cely, pričom majiteľovi vznikla škoda 549‑tisíc korún. Polícia voči nemu začala trestné stíhanie pre zločin legalizácie výnosov z trestnej činnosti, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov.