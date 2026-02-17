Dramatický zásah na Skalke: Záchranári pomáhali 65-ročnému zranenému bežkárovi

Úraz bežkára na Skalke. (Zdroj: hzs.sk)
KREMNICA - Horskí záchranári v utorok dopoludnia pomáhali na Skalke pri Kremnici 65-ročnému bežkárovi, ktorý si pádom v oblasti rázcestia Pod Vyhnatovou spôsobil úraz dolnej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.
Zraneného muža transportovali horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra snežným skútrom na Skalku, kde ho vyšetrili a zranenú končatinu mu zafixovali. „Muž na vlastnú žiadosť pokračoval na ďalšie vyšetrenie do nemocničného zariadenia v sprievode svojich blízkych,“ uviedla HZS.