Polícia pátra po obvinenom Patrikovi z Popradu: Nevideli ste ho?

POPRAD - Polícia pátra po Patrikovi Tomajkovi z Popradu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hľadaný 39-ročný muž je obvinený z prečinu útoku na orgán verejnej moci. Vykonanými previerkami a opatreniami sa ho doposiaľ nepodarilo vypátrať.
Hľadaný muž je vysoký 175 centimetrov, strednej postavy, má hnedé oči a čierne nakrátko ostrihané vlasy. Zvláštne znamenia podľa polície nemá. „Akékoľvek poznatky k hľadanému Patrikovi oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom stránky Policajného zboru na sociálnej sieti,“ dodala Ligdayová.
