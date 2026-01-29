Krádež v centre Bratislavy: Poznáte týchto mužov? Polícia zverejnila fotografie podozrivých

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Polícia pátra po mužoch, ktorí z podzemnej garáže bytového domu na Námestí slobody v Bratislave ukradli bicykel. Ku krádeži došlo 23. novembra minulého roka nadránom. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Zverejnila aj fotografie osôb.
„Z parkovacieho miesta odcudzili bicykel značky Trek Top Fuel, čím poškodenému spôsobili škodu prevyšujúcu 2000 eur,“ priblížila polícia. V súvislosti s vyšetrovaním trestného činu krádeže žiada verejnosť o pomoc. Občania, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov alebo k ich súčasnému pohybu či pobytu, ich majú oznámiť.