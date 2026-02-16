Miliónová hádanka v slovenskom futbale: Zväz vytiahol úplne iné čísla! Pozvánka pre Huliaka na kontrolu

BRATISLAVA - Spor medzi ministrom športu a vedením Slovenského futbalového zväzu sa ďalej vyostruje. Po verejnej kritike nákupu tisícok mobilných telefónov prichádza zo zväzu ostrá reakcia a výzva na osobné preverenie dokumentov. Otázok pribúda a rozdielne verzie udalostí situáciu ešte viac komplikujú.
Kauza nákupu tisícok mobilných telefónov v prostredí slovenského futbalu vyvolala politickú aj verejnú diskusiu. Minister športu Rudolf Huliak otvorene spochybnil hospodárnosť aj samotný zmysel obchodu, pri ktorom malo ísť o 14-tisíc zariadení a sumu presahujúcu 14 miliónov eur. Vo svojom vyjadrení sa pýtal, či sa zväz nechystá stať mobilným operátorom a kto konkrétne zariadenia využíva. Kritika smerovala aj k údajnému ručeniu zväzu za miliónové záväzky.
Telefóny pre amatérsky futbal
Na ministrove slová reagoval hovorca SFZ Juraj Čurný priamo pod jeho videom, pričom uviedol, že išlo o základný model neprémiovej značky a celková kúpna cena podľa neho neprekročila 100-tisíc eur.
Kde sa teda vzal ten miliónový rozdiel? SFZ argumentuje, že telefóny boli distribuované priamo do regiónov a amatérskym klubom po celom Slovensku. „Ku každému jednému telefónu máme preberací protokol aj s menom jeho používateľa,“ odkázal Čurný priamo pod ministrovým videom. Zväz tvrdí, že išlo o dobrovoľný záujem ich členov, ktorých je vyše 100-tisíc, a nákup bol transparentný.
Celá prestrelka vyvrcholila verejnou výzvou. SFZ už neplánuje len odkazovať cez sociálne siete, ale pozýva Rudolfa Huliaka priamo do svojich kancelárií. Deklarujú, že mu sprístupnia všetky dokumenty, faktúry aj zmluvy, aby si ich preveril na vlastné oči.
Záhada miliónových pohľadávok
Hoci Čurný hovorí o stovke tisíc eur, v pozadí stále straší stanovisko operátora SWAN. Ten trvá na svojom: dodaných bolo 14-tisíc SIM kariet a zariadení v hodnote 14,4 milióna eur. Keďže sprostredkovateľská firma Best Press prestala platiť, operátor si začal uplatňovať ručenie priamo voči SFZ. Aby toho nebolo málo, v hre je aj ďalšia obria pohľadávka vo výške 17 miliónov eur z roku 2025.
Zväz tieto miliónové nároky dlhodobo odmieta a tvrdí, že o obchode v takom rozsahu vôbec nevedel. Ručenie bolo podľa nich limitované len na smiešne tisícky eur.