Rytmus zaťal do živého: Vydal nový KLIP.... Takto funguje RASIZMUS na Slovensku!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Vlado Anjel)

V skladbe "Cigán" sa Rytmus otvorene oprel do mimoriadne citlivej témy rasizmu a extrémizmu. Aj napriek tomu, že žijeme v demokratickej a modernej spoločnosti, národnostné menšiny sú častokrát utláčané a bojujú s predsudkami. Práve to je témou novej skladby od Patrika Vrbovského. „V spoločnosti, v ktorej žijem volia fašistov," rapuje vo svojej novej skladbe hip-hopový kráľ, ktorý z aktuálnej situácie viní aj verejné a mediálne dianie, ktoré podľa neho spoločnosť "kŕmia" sofistikovaným rasizmom.

(Zdroj: Youtube/Rytmus)

„Nedostaneš uznanie, lebo si cigán, haním to! Môžeš byť študovaný. A aj integrovaný. Slušný, bohatý. Aj tak si cigán v**ebaný. Aj keď sa to nezmení, v predsudkoch uväznený, tebou nechcem byť, som hrdý cigán požehnaný," pokračuje Rytmus. Čo ho k tejto skladbe inšpirovalo, je z textu absolútne zrejmé. Redakcia Topky.sk však rapera oslovila s niekoľkými otázkami a zaujímalo nás, ako si spomína na svoju minulosť. Na časy, kedy ešte nebol kráľom slovenskej hudobnej scény a diskriminácii sa určite nevyhol.

„V detstve nonstop. Či už škola, športy. V tomto šoubiznisovom prostredí je takzvaný sofistikovaný rasizmus, že vám to nemusia povedať do tváre, ale dajú vám pocit, že vaše práva a úspechy nie sú hodné ocenenia. Preto keď chce róm spoločenské uznanie, musí zamakať nadpriemerne a ešte 20x viac," povedal pre Topky.sk Rytmus, ktorý dodal, že k vzniku sklaby "Cigán" ho primela celková spoločnosť a to, ako sú Rómovia už dlhé roky vykresľovaní. „A aký to má dopad na ich mindset k tomuto problému," dodal.

(Zdroj: Youtube/Rytmus)

Keďže Rytmus je v dnešnej dobe doslova žijúcou legendou a rómskej problematike sa venuje aj vo svojom súkromí a podporuje rôzne programy pre integráciu tejto menšiny, zaujímalo nás, či nechce, aby znel jeho hlas ešte výraznejšie. Pýtali sme sa, či nepremýšľal nad tým, že by vstúpil do politiky a svoj obrovský spoločenský vplyv využil naplno. „O tomto som nepremýšľal. Je o mne známe, že som od začiatku apolitický," povedal nám raper, ktorý svoje meno radšej zúročil k tomu, aby bol inšpiráciou pre ľudí, akým bol kedysi on sám - obyčajným a podceňovaným. Napriek tomu to nevzdal, zamakal ešte viac, ako ostatní a dnes je živým dôkazom toho, že ak človek chce a nevzdá sa, dokáže sa dostať až na vrchol.

(Zdroj: Youtube/Rytmus)