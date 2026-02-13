Vážna nehoda v Hornej Seči! Na mieste zasahoval vrtuľník: Cesta na Levice je v oboch smeroch uzavretá

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
HORNÁ SEČ - Hasiči zasahujú pri nehode dvoch áut, ku ktorej došlo na ceste I/51 v obci Horná Seč v smere na Levice. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Na miesto udalosti boli vyslaní hasiči z Levíc, ktorí po príchode zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a úniku prevádzkových kvapalín. Zároveň poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc.
Ako uviedol HaZZ, pri nehode došlo k zraneniu troch osôb. Jedna z nich bola transportovaná letecky a dve osoby boli prevezené do nemocnice sanitkou. „Cesta je v súčasnosti uzatvorená v oboch smeroch,“ doplnil HaZZ.
