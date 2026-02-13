Pri Leviciach sa čelne zrazili autá! Zranili sa štyria ľudia

HORNÁ SEČ - Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste I/51 v obci Horná Seč v okrese Levice, sa zranili štyria ľudia. Nehoda bola ohlásená krátko pred 12.00 h. Z doposiaľ presne nezistených príčin sa čelne zrazili vozidlá značky Citroën a Opel, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pri dopravnej nehode sa zranil 48-ročný vodič vozidla Opel, spolujazdkyňa s maloletou osobou a 37-ročný vodič vozidla Citroën. Všetci účastníci nehody boli so zraneniami prevezení do nemocnice. Vodič Citroënu bol s ťažkými zraneniami transportovaný leteckou záchrannou službou. Hasiči pôvodne informovali o troch zranených osobách.
Na miesto nehody smeruje znalec z odboru cestnej dopravy. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície. Na mieste zasahujú aj hasiči z Hasičskej stanice Levice, ktorí po príchode zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a úniku prevádzkových kvapalín. Cesta je v súčasnosti uzatvorená v oboch smeroch.