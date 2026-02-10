Výstrahy pred hmlou na Slovensku: V TÝCHTO okresoch platí dopoludnia prvý stupeň a hrozí nebezpečenstvo

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na západe a severe Slovenska platia dopoludnia výstrahy prvého stupňa pred hmlou. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.
Výstrahy sa týkajú okresov Bratislavského a Trenčianskeho kraja, ako aj okresov Senica a Trnava v Trnavskom kraji. Rovnako platia aj pre okresy Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa a celý Žilinský kraj.
Meteorológovia v týchto lokalitách očakávajú ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Dodali, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili.