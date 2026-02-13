Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

Tragická nehoda pri Trebišove: Hlásia jedného mŕtveho a niekoľko zranených! Cesta je uzavretá

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

TREBIŠOV - Tragické ráno pri Trebišove. Na ceste I/79 pri križovatke s ulicou Družstevná došlo k vážnej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel, ktorá si vyžiadal jednu obeť.

Podľa predbežných informácií vodič vychádzajúci z vedľajšej cesty nedal prednosť vozidlu idúcemu po hlavnej ceste v smere od obce Veľaty na Nový Ruskov, následkom čoho došlo k zrážke.

Tragická nehoda pri Trebišove:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

V jednom z vozidiel utrpeli tri osoby zranenia, predbežne ľahšieho charakteru. Žiaľ, starší vodič druhého auta bol na mieste mŕtvy. 

"Policajti Okresného dopravného inšpektorátu nehodu dokumentujú a vykonávajú potrebné úkony. K objasneniu presných príčin nehody bol prizvaný znalec z odboru dopravy," uviedla polícia. Cesta I/79 je aktuálne uzavretá v oboch smeroch a premávka je odkláňaná hliadkami.

 

Viac o téme: NehodaPolícia Trebišov
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Predseda SaS Branislav Gröhling sa vyjadruje k aktuálnej situácii
Predseda SaS Branislav Gröhling sa vyjadruje k aktuálnej situácii
Správy
Tlačová konferencia strany Hnutie SLOVENSKO na tému: „Ľudia trpia, vláda si užíva, Kamenický klame ako podomový predajca“
Tlačová konferencia strany Hnutie SLOVENSKO na tému: „Ľudia trpia, vláda si užíva, Kamenický klame ako podomový predajca“
Správy
Fico na summite o konkurencieschopnosti o prázdninách pre systém ETS
Fico na summite o konkurencieschopnosti o prázdninách pre systém ETS
Správy

Domáce správy

FOTO Tragická nehoda pri Trebišove:
Tragická nehoda pri Trebišove: Hlásia jedného mŕtveho a niekoľko zranených! Cesta je uzavretá
Domáce
TOTO nechcel počuť nikto!
TOTO nechcel počuť nikto! Doterajšie konsolidačné balíky nestačia: Potrebujeme naškrabať ďalšie miliardy eur
Domáce
Zdrogovaný vodič v Nových
Zdrogovaný vodič v Nových Zámkoch: Jazdil zo strany na stranu! Testy mu potvrdili až štyri druhy omamných látok
Domáce
Polícia obvinila dvoch mladíkov zo Spiša: Fyzické útoky v Poprade aj Starej Ľubovni, zranené obete
Polícia obvinila dvoch mladíkov zo Spiša: Fyzické útoky v Poprade aj Starej Ľubovni, zranené obete
Poprad

Zahraničné

Otec ukrajinského skeletonistu Vladislava
Olympiáda 2026 Ukrajinský hrdina v protiútoku: Žaluje olympijský výbor! Za sebou má desiatky europoslancov
Zahraničné
Olympiáda 2026 Ďalší škandál!
Olympiáda 2026 Ďalší škandál! Hlavného trénera Fínov poslali okamžite domov: Igor to prehnal s alkoholom
Zahraničné
Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu:
Inšpektori zistili nebezpečnú baktériu: Známy reťazec predával ukrajinské mäso so salmonelou!
Zahraničné
Jesse Van Rootselaar
Šokujúce zistenia o masakre na škole: Strelkyňa zmenila pohlavie, našli jej zbrane a brala drogy
Zahraničné

Prominenti

Adela Vinczeová a Michal
Toto NEMALA prezradiť! Adela opísala intímne hry s Viktorom… Kubovčík sa poriadne zapotil
Domáci prominenti
James Van Der Beek
POSLEDNÉ FOTO Jamesa Van Der Beeka (†48): Herecký kolega ho naposledy rozosmial!
Zahraniční prominenti
Po Katy Perry zahorel
Po Katy Perry zahorel láskou aj Orlando Bloom? Aha, ku komu má blízko!
Zahraniční prominenti
Laura a Massimo Arcolin
TRAPAS porotkyne Let's Dance: Roztrhli sa jej šaty... Ups, pred publikom ostala iba v nohavičkách!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

STRATÍ Zem na SEDEM
STRATÍ Zem na SEDEM sekúnd gravitáciu? Internetom sa šíri DESIVÝ DÁTUM, NASA musela okamžite zasiahnuť!
Zaujímavosti
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila
Zaujímavosti
Miliardy na účte už
Miliardy na účte už nestačia: Ženy dnes chcú v posteli ÚPLNE niekoho iného! TOTO povolanie je na vrchole rebríčka
Zaujímavosti
6 večerných jedál, ktoré
6 večerných jedál, ktoré vám pomôžu znížiť tuk na bruchu
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Zabudnite na tatranského tigra: Slovenská ekonomika sa ledva vlečie, Česi nám opäť utekajú!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Pozor veľká zmena: Povinné bezhotovostné platby sa posúvajú!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!

Šport

ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 13. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 13. februára)
Program ZOH 2026
ZOH 2026 Kolotoč sa rozbehol vo veľkom štýle: Kanada a USA vstúpili do turnaja v plnej paráde
ZOH 2026 Kolotoč sa rozbehol vo veľkom štýle: Kanada a USA vstúpili do turnaja v plnej paráde
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava

Kariéra a motivácia

6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Valentínske raňajky: 7 nápadov, ktoré hovoria „ľúbim ťa“ bez slov
Výber receptov
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov

Technológie

Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Elon Musk chce z Mesiaca vystreľovať AI satelity obrovským katapultom: Chce tam vybudovať lunárnu továreň aj orbitálne dátové centrum
Technológie
„Rusko sa snaží donútiť občanov prejsť na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu Max“ tvrdí WhatsApp. Pokúsili sa nás úplne zablokovať, doplňuje
„Rusko sa snaží donútiť občanov prejsť na štátom vlastnenú sledovaciu aplikáciu Max“ tvrdí WhatsApp. Pokúsili sa nás úplne zablokovať, doplňuje
Správy
Neuveriteľný fotonický Isingov počítač šliape ako hodinky. Svetlo v ňom samo hľadá najlepšie riešenie
Neuveriteľný fotonický Isingov počítač šliape ako hodinky. Svetlo v ňom samo hľadá najlepšie riešenie
Technológie
Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Armádne technológie

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?

Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Naspäť do roku 2016: Stačila jedna selfie Kylie Jenner a ženy po celom svete dodnes napodobňujú jej štýl líčenia
Krása
Naspäť do roku 2016: Stačila jedna selfie Kylie Jenner a ženy po celom svete dodnes napodobňujú jej štýl líčenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragická nehoda pri Trebišove:
Domáce
Tragická nehoda pri Trebišove: Hlásia jedného mŕtveho a niekoľko zranených! Cesta je uzavretá
TOTO nechcel počuť nikto!
Domáce
TOTO nechcel počuť nikto! Doterajšie konsolidačné balíky nestačia: Potrebujeme naškrabať ďalšie miliardy eur
Otec ukrajinského skeletonistu Vladislava
Zahraničné
Olympiáda 2026 Ukrajinský hrdina v protiútoku: Žaluje olympijský výbor! Za sebou má desiatky europoslancov
Olympiáda 2026 Ďalší škandál!
Zahraničné
Olympiáda 2026 Ďalší škandál! Hlavného trénera Fínov poslali okamžite domov: Igor to prehnal s alkoholom

Ďalšie zo Zoznamu