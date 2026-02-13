Sejm v Poľsku schválil využitie programu SAFE: Opozícia jeho podobu kritizuje

VARŠAVA - Sejm v piatok schválil zákon umožňujúci využitie programu Európskej únie (EÚ) SAFE na posilnenie obranyschopnosti Poľska. Za návrh hlasovalo 236 poslancov, proti bolo 199 a štyria sa hlasovania zdržali. Koalícia a opozícia sa navzájom obviňujú z ohrozovania poľskej suverenity. Informácie podľa poľských médií a agentúry PAP zhrnul varšavský spravodajca.
Zákon vytvára Finančný nástroj na zvýšenie bezpečnosti (FIZB), ktorý bude spravovať Národná hospodárska banka. Prostredníctvom tohto mechanizmu bude vláda čerpať prostriedky z programu SAFE, z ktorého plánuje financovať napr. protidronový systém SAN. Poľsko požiadalo o podporu vo výške 43,7 miliardy eur a patrí medzi najväčších príjemcov tohto úverového programu EÚ v celkovom objeme 150 miliárd eur. Minister financií Andrzej Domaňski pred hlasovaním uviedol, že program umožní ušetriť miliardy zlotých a urýchli modernizáciu armády. Zároveň avizoval komplexný pozmeňujúci návrh v Senáte, ktorý má jednoznačne potvrdiť, že splácanie záväzkov zo SAFE nebude hradené z Fondu podpory ozbrojených síl.
Predseda klubu PiS a bývalý minister obrany Mariusz Blaszczak schválenie kritizoval. „Fond SAFE v tejto podobe znamená vzdávanie sa suverenity a blokovanie riadneho rozvoja Ozbrojených síl Poľskej republiky,“ povedal. Opozícia kritizuje nedostatočnú transparentnosť výdavkov z programu a tvrdí, že mechanizmus sa môže v súčasnej podobe v budúcnosti využiť zo strany EÚ na nátlak na Poľsko. „Masky spadli. PiS a Konfederácia hlasovali proti programu SAFE, teda proti bezpečnosti Poľska, proti modernej armáde, proti poľskému zbrojárskemu priemyslu. To už nie je opozícia, to sú nepriatelia poľskej nezávislosti,“ reagoval premiér Donald Tusk po hlasovaní na sociálnej sieti X.
Predseda vlády vyhlásil, že nepodpísanie zákona prezidentom by bolo nenahraditeľnou stratou. Po stredajšom zasadnutí Rady národnej bezpečnosti kancelária prezidenta uviedla, že v súvislosti s programom SAFE zostávajú nezodpovedané otázky a budú potrebné ďalšie vysvetlenia. Zákon musí nadobudnúť účinnosť do marca, keď sa plánuje podpis úverovej zmluvy s Európskou komisiou.