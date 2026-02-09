Odborníci Mníchovskej konferencie hovoria pred podujatím o demolačnej politike

MNÍCHOV - Svet vstúpil do nebezpečnej éry „demolačnej politiky“, ktorá uprednostňuje rozklad inštitúcií pred postupnými reformami, uvádza sa v pondelkovej správe expertov Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC), ktorá sa uskutoční tento víkend. Píše správa agentúry DPA.
Na konferenciu je tento rok pozvaných približne 65 lídrov z celého sveta, spolu s takmer stovkou ministrov obrany a zahraničných vecí či najvyšších armádnych veliteľov. Medzi najvýznamnejšími hosťami, ktorí majú prísť do Mníchova, sú šéf americkej diplomacie Marco Rubio či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na konferencii sa po prvý raz vo funkcii nemeckého kancelára predstaví Friedrich Merz.
Aktuálny rozklad diplomatických noriem a desaťročia trvajúcich aliancií
Tento rok sa má MSC podľa organizátorov zamerať na aktuálny rozklad diplomatických noriem a desaťročia trvajúcich aliancií. Správa, ktorá predstavuje témy konferencie, dáva veľkú časť viny za opísaný stav americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý podľa nej „ide so sekerou na existujúce pravidlá“ a presadzuje „politiku buldozéra“. Trump je však len najvýraznejším prejavom širšieho fenoménu, ktorý sa objavuje vo viacerých krajinách, píšu v správe odborníci. „V mnohých západných spoločnostiach silnejú politické prúdy, ktoré uprednostňujú ničenie pred reformou,“ uvádzajú v správe.
Tí, ktorí zastávajú najvyššie funkcie, sú čoraz častejšie vnímaní nie ako lídri, ale ako „strážcovia statusu quo“ a správcovia paralyzovaného politického systému, ktorý už nereaguje na potreby väčšiny, píše sa správe. Podľa nej krajiny, ktoré sa držia poriadku založeného na pravidlách, si vyberajú vlastné prístupy nezávislé od Washingtonu. Varuje, že tí, ktorí zostanú iba pasívnymi pozorovateľmi, môžu zostať „vystavení na milosť a nemilosť veľmocenskej politiky“. Aby sa tomu predišlo, vlády budú musieť „zvýšiť svoju aktivitu“ investovaním do vlastných kapacít a úzko spolupracovať, pričom zároveň musia ukázať voličom, že zmysluplné reformy môžu priniesť lepšie výsledky ako politika masového ničenia, uzatvárajú odborníci.