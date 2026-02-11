Pozor na cesty! Hmla, dážď aj sneženie komplikujú dopravu

BRATISLAVA - Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred hmlou, dažďom i snežením na cestách. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v oblasti Myjavy. Pre silný dážď je znížená dohľadnosť na 100 metrov v lokalite Zelená voda. Úsek cesty II/531 medzi Muráňom a Červenou Skalou je uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky z dôvodu hustého sneženia. SSC o tom informovala na webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Rovnako zjazdné sú cesty prvej, druhej a tretej triedy. Na strednom Slovensku je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Besník, Látky - Prašivá, Čertovica, Vrchslatina, Zbojská, Štós, Dobšiná, Suľová, Grajnár a Dargov sa na vozovke nachádza utlačený, kašovitý alebo čerstvý sneh.
SHMÚ miestami varuje pred poľadovicou i vetrom na horách
V stredu večer platia miestami výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou i vetrom na horách. Počítať s nimi treba prevažne na strednom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Výstrahy pred poľadovicou platia v celom Banskobystrickom kraji a tiež v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Levoča. Vydané sú do polnoci. Od 20.00 h platia miestami aj výstrahy pred vetrom na horách. Vydané sú v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 80 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.