Počasie sa zhoršuje! Meteorológovia varujú pred hmlou, dažďom aj víchricou na horách

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na hmlu, ktorá sa tvorí na celom území Slovenska. Varuje aj pred dažďom a vetrom, vrátane silného vetra na horách. Vydal preto výstrahy prvého aj druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Meteorológovia očakávajú ojedinelý výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, môže však spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali. Výstrahy prvého stupňa predbežne platia do pondelka (26. 1.) do 12.00 h.

Pred dažďom SHMÚ varuje v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Meteorológovia tam očakávajú ojedinelý výskyt zrážok s úhrnom 30 až 45 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, môžu však spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili. Výstrahy platia rovnako do pondelka.

Vietor s nárazovou rýchlosťou do 70 kilometrov za hodinu môže potrápiť časti západného Slovenska. Počítať s ním treba v Nitrianskom a Trnavskom kraji, okrem okresov Galanta a Dunajská Streda, ako aj v okrese Myjava. Aj v tomto prípade odborníci upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

V polohách nad približne 1800 metrov nad morom sa najmä večer a v noci môže vyskytnúť silný vietor, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, prípadne priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. Ide o parametre silnej až mohutnej víchrice. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ ozrejmili. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad.

SHMÚ upozorňuje na smog v Bratislave i ďalších lokalitách

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smog v Bratislave, Senci a Pezinku. Informuje o tom na svojom webe. Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 sa v nedeľu naďalej týka aj lokalít Jelšava, Oščadnica a Čadca. Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM1O odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.

Akútne účinky sa môžu podľa SHMÚ pozorovať u citlivých osôb vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov to môžu byť záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu či poruchami odolnosti organizmu.

SSC upozorňuje na poľadovicu na cestách v okresoch Svidník a Humenné

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na poľadovicu na cestách v okresoch Svidník a Humenné. Varuje tiež pred zľadovateným snehom na ceste II/526 Látky - Kokava nad Rimavicou a na cestách tretej triedy v obvodoch Kokava nad Rimavicou a Trstená. Vodičov upozorňuje aj na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Skalka nad Váhom, Trstená, Čertovica, Šturec a Donovaly. SSC o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.

Priblížila, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, pričom povrch vozoviek je vlhký až mokrý. „Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu s hrúbkou jeden až tri centimetre,“ uviedla SSC.

Dodala, že zjazdné sú aj horské priechody (HP). Povrch vozoviek je mokrý, okrem HP Zbojská a Dobšiná, kde sa miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh s hrúbkou do dvoch centimetrov. „Na HP Vrchslatina je zľadovatený sneh s hrúbkou jeden centimeter. Na HP Látky - Prašivá sa tvorí poľadovica,“ doplnila. SSC vodičom pripomína, že cesta II/531 Muráň - Červená Skala je pre nákladné vozidlá nad desať metrov dĺžky uzavretá z dôvodu zasneženej vozovky. Upozornila tiež na padanie skál na HP Donovaly a HP Šturec.

Viac o téme: SHMÚPočasie
