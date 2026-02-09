Polícia eviduje za uplynulý týždeň 177 dopravných nehôd

BRATISLAVA - Za uplynulý týždeň eviduje polícia na Slovensku 177 dopravných nehôd. Je to o šesť viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Nehody si vyžiadali troch ťažko zranených a päť obetí. Najviac nehôd bolo v Košickom kraji (37) a najmenej v Trenčianskom kraji (šesť). Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Od začiatku roka do 8. februára bolo zaznamenaných 1036 dopravných nehôd, čo je o 12 viac ako v rovnakom období roka 2025. Počet ťažko zranených osôb klesol o 14, počet usmrtených dosiahol 23 osôb, čo je o päť viac ako vlani,“ spresnila Vilhanová.
Polícia opätovne apeluje na všetkých vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali šoférovaniu. „Neopatrná jazda či nepozornosť patria medzi časté príčiny dopravných nehôd. Polícia preto vyzýva vodičov, aby jazdili obozretne, prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam na cestách a dbali na bezpečnosť svoju aj ostatných účastníkov cestnej premávky,“ dodala hovorkyňa.