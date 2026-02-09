Hasiči mali plné ruky práce: Minulý týždeň zasahovali až 435-krát

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 435-krát. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Spresnil, že v 119 prípadoch zasahovali hasiči pri likvidácii požiaru, najčastejšie (28-krát) v Košickom kraji. Hasiči uplynulý týždeň poskytli aj technickú pomoc, a to 159-krát, najčastejšie pomáhali pri oznámeniach v Žilinskom kraji (29 zásahov). Asistovali tiež pri riešení 127 dopravných nehôd, z toho najviac (22) v Banskobystrickom kraji. V 30 prípadoch pomáhali odstraňovať nebezpečné látky, najviac takýchto prípadov bolo v Nitrianskom kraji (12).