Akčné VIDEO z Tatier: Skialpinistu (57) musel ratovať tím horských záchranárov, zlomil si predkolenie!

VYSOKÉ TATRY - Nepríjemná nehoda sa odohrala počas víkendu vo Vysokých Tatrách. Skialpinista si pri zjazde spôsobil vážne zranenie a na pomoc museli vyraziť horskí záchranári. Z celej akcie navyše vzniklo aj akčné video priamo z terénu, kde sa tím rozhodol pomôcť zranenému päťdesiatnikovi.
VIDEO Záchranná akcia tímu HZS:
O celom prípade informovala Horská záchranná služba (HZS) na webe. Horská záchranná služba (HZS) bola v sobotu 8. februára 2026 popoludní požiadaná o pomoc prostredníctvom tiesňovej linky 18 300 pre 57-ročného slovenského skialpinistu. Ten počas lyžovania z Baranieho sedla smerom k Téryho chate, na úrovni Vyšného Spišského plesa, narazil lyžou do skaly. Po páde utrpel pravdepodobne zlomeninu predkolenia a nedokázal ďalej pokračovať.
Počasie im nehralo do kariet
Situáciu výrazne komplikovalo nepriaznivé počasie. Kvôli zlým podmienkam nebolo možné nasadiť vrtuľník, preto sa záchranári museli vydať k zranenému pozemne. Ešte pred ich príchodom však zohrali kľúčovú úlohu traja zamestnanci Téryho chaty. Tí skialpinistovi poskytli prvú pomoc a pomocou nosidiel, ktoré sú na chate k dispozícii, ho transportovali priamo na chatu.
Po príchode záchranárov HZS bola mužovi poskytnutá odborná zdravotná starostlivosť. Následne ho transportovali Malou Studenou dolinou k snežnému skútru HZS pri Rainerovej útulni. Odtiaľ pokračoval prevoz do Starého Smokovca, kde si ho prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Tá ho následne transportovala do nemocnice v Poprade.
Pomáhame si, ako sa len dá
Zo zásahu vzniklo aj dynamické akčné video priamo z náročného horského terénu, ktoré zachytáva postup záchranárov aj ich rozhodnutie pomôcť zranenému mužovi. "Vyrážame na záchrannú akciu z Téryho chaty. Za jazerom niekde by sa mal nachádzať skialpinista so zlomením predkolením. Ideme ho sa pokúsiť nájsť. Budeme sa ho snažiť dopraviť k nám na chatu a horská záchranná služba už vyrazila zo Smokovca, sú na ceste. Pomáhame si, ako sa len dá," povedala žena zo záchranného tímu vo videu.
Horská záchranná služba sa po ukončení zásahu verejne poďakovala zamestnancom Téryho chaty za rýchlu reakciu a výraznú pomoc pri záchrannej akcii.