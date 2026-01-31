Fico uviedol, že s Macronom hovoril o strategickom prebudení EÚ a kritizoval EK

BRATISLAVA - Premiér SR Robert Fico odmieta interpretáciu správy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o ich spoločnom stretnutí zo strany niektorých médií. Rozhovor, ktorý lídri viedli v Paríži vo štvrtok (29. januára), sa podľa Fica týkal „strategického prebudenia EÚ“ a mal mimoriadne významný obsah. Zároveň zopakoval svoje presvedčenie, že Európska komisia by mala prejsť personálnou rekonštrukciou. Uviedol to v sobotňajšom videu na sieti Facebook.
Macron po stretnutí s Ficom v Elyzejskom paláci napísal na sieti X príspevok, ktorý sa začínal slovami „strategické prebudenie“. Zmyslom spoločnej schôdzky podľa jeho slov bolo viac jednoty a solidarity na zabezpečenie európskej nezávislosti. „Denník N, SME či Aktuality sa išli pretrhnúť v informovaní, že som vraj urobil nejakú otočku, že Slovensko sa strategicky prebudilo. Ani jedno, ani druhé nie je pravda. Nevynášam informácie z dôverných rozhovorov,“ uviedol Fico podľa prepisu, ktorý poskytol Úrad vlády SR. „Nikdy nebudem robiť žiadne otočky, na každom stretnutí, bez ohľadu na to, či to je čínsky prezident Si Ťin Pin, ruský prezident Vladimír Putin, americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron či ktokoľvek iný, na prvom mieste je Slovensko a jeho záujmy,“ doplnil s tým, že vláda SR bude komunikovať so všetkými, ktorí majú záujem, vrátane Kuby.
Premiér vo videu vyzdvihol predovšetkým obsahu rozhovoru s Macronom o Európskej únii. Na stretnutí osobitne podľa svojich slov adresoval ostrú kritiku Európskej komisii a jej plánu zakázať dovoz plynu z Ruska do Európy najneskôr od konca roka 2027. Zákaz členské štáty EÚ tento týždeň definitívne schválili napriek nesúhlasu Maďarska a Slovenska, ktoré avizovali podať žalobu na Súdny dvor EÚ pre spôsob hlasovania. Fico povedal, že na stretnutí s Macronom zdôraznil význam viesť dialóg so všetkými a tiež svoje presvedčenie, že Európska komisia potrebuje personálnu rekonštrukciu.
Premiér nešetrí slovami kritiky
„Ako mám, preboha, rešpektovať komisára EK pre energetiku (Dana Jorgensena), ktorý pred dvoma dňami vyhlásil, že sa obáva závislosti EÚ od dovozu skvapalneného plynu z USA. Toho komisára, do kompetencie ktorého patrí schválený návrh EK zastaviť dovoz plynu z Ruska,“ vyhlásil premiér. Rovnako kritizoval šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú, s ktorou sa podľa neho nerozpráva nikto z „rozhodujúcich hráčov“. Najprospešnejšia by podľa neho bola výmena na poste predsedu EK, ktorý v súčasnosti zastáva Ursula von der Leyenová. Predseda vlády zároveň avizoval, že vo februári ho čakajú už dohodnuté a oznámené návštevy. Osobitne sa však pripravuje na neformálny summit Európskej rady naplánovaný na 12. februára. Hovoriť sa tam podľa neho bude o konkurencieschopnosti EÚ, najmä o vysokých cenách energií. Krátko na to sa zúčastní na riadnom dvojdňovom zasadnutí lídrov krajín EÚ v Bruseli. „Dúfam, že konečne prejdeme od prázdneho mlátenia slamy ku skutkom, inak sa z Európy stane len kultúrny skanzen pre turistov z Číny,“ poznamenal.
Cesty do Bruselu by chcel premiér SR navyše využiť na to, aby navštívil neďaleké mesto, kde majú automatizovanú mestskú hromadnú dopravu. „Po slovensky povedané autobusy bez vodičov. Autonómne vozidlá vyvolávajú u mňa aj obavy, aj rešpekt, avšak aj na Slovensku budeme musieť o nich uvažovať, podobne ako aj o vyššej miere digitalizácie a robotizácie, to je jedna z ciest, ako riešiť akútny nedostatok pracovnej sily a dôsledky starnutia,“ dodal.