Bizarný prípad z Komárna: Rodina platila falošnými bankovkami, ktoré si objednali za pár eur z Temu!

KOMÁRNO – Na blšom trhu v Komárne sa objavili falošné eurobankovky, ktoré sa tamojšej rodine podarilo objednať cez populárnu aplikáciu Temu z Číny. Za balík falošných peňazí v nominálnej hodnote 6-tisíc eur zaplatili len 19 eur. Falzifikáty však následne použili ako bežné platidlo, a to dokonca len pár metrov od budovy mestskej polície.
Na nedeľnom blšáku v Komárne, hneď pri budove mestskej polície, sa objavili falošné bankovky – nie ako suvenír, ale ako skutočné platidlo. Predávajúca zistila, že šesť 20-eurových bankoviek, ktorými jej zaplatila neznáma žena, bolo falošných. Informuje o tom televízia JOJ.
Komárňanskí kriminalisti následne obvinili 49-ročnú Máriu a jej dve dospelé deti – 22-ročnú Erzsébet a 19-ročného Mária. Trojica si cez Temu objednala štyristo kusov 20- a 100-eurových bankoviek, ktoré svojimi rozmermi pripomínali originály a pôsobili ako „použité“. Bankovky mali vybielený nápis „copy“, čo ich radilo medzi nepodarené falzifikáty. Aj napriek tomu ich obvinení používali v praxi – na blšom trhu, v potravinách, ale aj pri platbe taxikárovi.
Polícia vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin falšovanie. V zmysle zákona hrozí za tento trestný čin trest odňatia slobody na 2 až 8 rokov. Zaistených bolo 16 kusov falzifikátov vrátane tých z obehu. Zvyšné bankovky podľa tvrdení obvinenej rodiny spálili.
"Falzifikáty, ktoré boli zadržané na južnom Slovensku, mali na základe našej expertízy kvalitu na stupni 5, teda najhoršiu. Použitie falošných bankoviek je trestný čin," uviedol pre televíziu hovorca Národnej banky Slovenska Peter Majer.