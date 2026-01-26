Príspevky na pohybové aktivity: Od roku 2016 využilo lyžiarske a turistické zájazdy 850-tisíc žiakov

OŠČADNICA - Od roku 2016 využilo príspevok na pohybové aktivity ako lyžiarske či turistické zájazdy v hodnote 150 eur na študenta 850.000 žiakov druhého stupňa základných škôl a prvého ročníka stredných škôl. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v pondelok na tlačovom brífingu v Oščadnici.
Na projekt štát celkovo vynaložil 125 miliónov eur. „Od roku 2016 ubehlo desať rokov, z toho boli dva roky Covidu-19, keď sa podobné veci neorganizovali. Tieto pohybové aktivity sú pod kontrolou inštruktorov, to znamená, že sa tu učia základy, a verím, že mnohí po absolvovaní takéhoto základného lyžiarskeho výcviku sa potom vrátia k lyžovaniu ako možno celoživotnej záľube,“ podotkol Fico s tým, že považuje tento projekt za jeden z najúspešnejších.
Školy môžu získať 150 eur na každého žiaka
Školy na každého žiaka môžu získať príspevok 150 eur, ktorý by mal podľa jeho slov vystačiť na náklady spojené s lyžovaním a so stravou. „Keď je zájazd spojený aj s ubytovaním, tak sa musí očakávať, že sa nejaká suma musí doplatiť,“ doplnil.
Projekt má podľa premiéra výrazný ekonomický prínos pre cestovný ruch. „Ak dohromady 850.000 študentov vynásobíme počtom nocí v pracovnom týždni, tak je to celé 3,4 milióna prenocovaní, čo je obrovská podpora pre takéto zariadenia,“ dodal. Lyžiarske strediská sú podľa neho mimo sviatkov a hlavnej sezóny menej navštevované a práve takéto školské zájazdy vypĺňajú tento priestor.