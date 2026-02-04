Tragická nehoda v Nitre: FOTO Muž (†30) vrazil autom rovno do domu! Zomrel na mieste

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NITRA - Tragédia v Nitre. Pri nočnej nehode prišiel o život 30-ročný muž.
Ako informuje polícia, záchranné zložky boli v nočných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na Staničnej ulici v Nitre. "Vodič vozidla Ford Focus z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do obytného domu. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol," uviedli.
Prípadné požitie alkoholu alebo iných návykových látok bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.